Windows 10 ještě nejsou odepsané. Zamíří do nich Copilot, prodloužení podpory Microsoft zvažuje

Zhruba před měsícem neoficiálními kanály na sítě vyplavalo zdůvodnění, proč Microsoft zavádí Copilot nejen ve Windows 11 verze 23H2, ale také ve starším vydání 22H2. Zatímco migrace na novou hlavní verzi potrvá měsíce, takhle se AI pomocník dostane lidem do ruky dřív. A ze stejného důvodu Copilot uvidíme ve Windows 10.

S informací opět přišel americký novinář Zac Bowden. Jak jsme nedávno uvedli, dle interních čísel Microsoftu Windows 11 pohání 400 milionů počítačů. Převažující většina běží ještě na Windows 10. To je sice systém, kterému zbývají méně než dva roky podpory, a žádná další hlavní verze se konat nemá a nebude, což ovšem nutně neznamená, že v nich už nepřibude ani jedna funkce.

Pokud Microsoft vidí svůj strategický zájem v tom, aby lidem předvedl možnosti Copilotu, tak ho přidá i do odcházejících Desítek. Podle posledního známého údaje Desítky a Jedenáctky dohromady pohánějí 1,4 miliardy počítačů. Jednoduchou matematikou z toho vyplývá, že ve světě najdeme miliardu počítačů s Windows 10.



Copilot bude vždy dostupný na straně obrazovky, pokud ho neschováte

Což je lákavé sousto. Podle Bowdena je silný tržní podíl Desítek důvodem, proč do nich v dohledné době doputuje Copilot. Integrace bude stejná jako ve Windows 11, tj. uhnízdí se na hlavním panelu a bude fungovat v postranním panelu. Technicky je to webová stránka a vyžaduje připojení k internetu a Edge.

Implementace by tak neměla být obtížná. Copilot v Jedenáctkách se sice propojuje se systémem, zatím ale velice slabě. Reaguje jen na pár povelů spojených s nastavením. Zopakovat takovou integraci v Desítkách nejspíš nebude obtížné. Za rozhodnutím stojí nové vedení Windows – Panos Panay v září odešel z Microsoftu.

S větším rozšířením Copilotu Microsoft snáze přesvědčí vývojářskou scénu, aby se věnovala vývoji zásuvných modulů pro chatbot. S ohledem na rozšíření Desítek je na stole navíc otázka, jestli Redmondští jejich životnost nakonec neprodlouží.

Nejde jen o to, že by lidé museli přejít, ale kvůli požadavkům Jedenáctek bude na odpis mnoho dobrých strojů. Bowden tvrdí, že v Microsoftu probíhá interní diskuze. Zatím bez výsledku. Ani to není nezajímavá informace – Microsoft ještě není přesvědčený, že Desítky podle plánu odepíše. Nové vedení vývojového týmu pak chce, aby uživatelé a uživatelky Windows 10 měli k dispozici aspoň některé nové funkce. Integrace Copilotu by tak nemusela být poslední novinkou.

Zdroje: Windows Central