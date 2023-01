Windows 10 i na nejnovějších počítačích běhají stejně dobře jako Windows 11

Důvody k upgradu na Windows 11 se hledají těžko, nevyžaduje-li to váš hardware. Vypadají hezky a konzistence se zvyšuje. Jenže v některých oblastech nás Jedenáctky zase zbytečně omezují a představují krok zpět ve srovnání se svým předchůdcem. Neoslní přitom ani výkonem.

Díky ochranným technologiím, které jsou na nových počítačích zapnuté, jsou Windows 11 odolnější vůči malwaru, ale zase za cenu snížení herního výkonu. I sám výrobce proto paradoxně radí, abyste tyhle bezpečnostní funkce zase vypnuli, pokud potřebujete více snímků za sekundu. (Stejné funkce si naopak můžete volitelně zapnout v Desítkách, pokud o ně stojíte.)

Viděli jsme také chyby, které se dočasně dotýkaly některých SSD, grafických karet od Nvidie nebo procesorů od AMD. To byly ovšem omyly, které se podařilo napravit. Kdyby nový operační systém běžel svižněji, pro řadu lidí by to byl sám o sobě dobrý důvod k upgradu.

Jenže Windows 11 navzdory proklamacím nevytěžují ani nové procesory tak, jak bychom čekali. Všemožné testy po vydání ukázaly, že výkon Jedenáctek je na stejné úrovni jako Windows 10 až mírně lepší. A někdy dokonce trochu horší, nevyjímaje případy, kdy je vypnuté VBS, tedy jedna z bezpečnostních funkcí. Jinými slovy, přesvědčivý a konzistentní výkonnostní náskok nový systém nepředvedl.



Intel na podzim 2021 na klasické počítače přinesl papírově přelomou novinku

v podobě malých jader (zdroj: Intel)

Intel loni s procesory architektury Alder Lake předvedl největší vývoj za dlouhé roky, když ke klasickým výkonným jádrům přidal pár malých po vzoru ARMu. Jedenáctky jsou novější než Desítky a měly být na míru ušité novým procesorům a obecně lépe optimalizované, aby aplikace v popředí běžely lépe. Spolupráci s Microsoftem potvrzuje také Intel.

Jedenáctky někdy marginálně vyhrávají

Od uvedení Windows 11 byla provedena řada testů a ten nejnovější dochází k podobným zjištěním jako mnoho předchozích testů. Redaktoři PCWorldu se v novoročním videu věnují otázce, jestli je nutné na počítačích postavených na Intelu provozovat Windows 11. Krátká odpověď opět zní, že ne.

Ani víc než rok dodatečného vývoje a optimalizování nedělají z Windows 11 významně lepšího kandidáta než z Windows 10, což je tedy jasná odpověď pro ty, kterým Desítky připadají z libovolného důvodu atraktivnější.

Testování bylo provedeno na čerstvém procesoru Intel Core i9-13900K, který je tedy ještě o generaci novější než Alder Lake z podzimu 2021. Srovnání Windows 11 22H2 a Windows 10 22H2 v mnoha různých testech ukazuje, že výsledky obou systémů jsou prakticky totožné. Respektive jsou naměřené rozdíly tak malé, že se jimi prakticky nikdo zabývat nemusí a nebude.



Testování ukázalo, že někdy vyhrají Jedenáctky, někdy Desítky, ale

vždy s marginálním rozdílem (zdroj: PCWorld / YouTube)

Občas vyhrávají Desítky, občas Jedenáctky, z praktického hlediska je to remíza a je v tomto téměř jedno, pro jaký operační systém se rozhodnete. PCWorld testoval PugetBench (Photoshop a Premiere), UL Procyon (pro Photoshop, Lightroom a Office 365), Cinebench, Nero Score, Handbrake a Chrome 107. Herní výkon je opět na stejné úrovni, mírně jen vyhrávají Jedenáctky v Counter-Strike: Global Offensive.

Neznamená to, že nenajdete nutně vůbec žádnou oblast, kde by počítač s Windows 11 nepodával lepší výkon, než kdybyste na něm provozovali Desítky. V nejběžnějších uživatelských scénářích se ale drama nekoná. K podobnému závěru došel před pár měsíci magazín BabelTechReviews. Rozdíl v nízkých jednotkách procent, který navíc není konzistentní, nelze považovat za přesvědčivý důvod k upgradu.

Podívejte se na celou prezentaci výsledků testování PCWorldu:

Zdroje: BabelTechReviews | Intel / Product Support | Microsoft Mechanics / YouTube | MSPoweruser | PCWorld / YouTube | Puget Systems