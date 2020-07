Windows 10 budou jen jednou ročně a Windows 10X bez podpory klasických aplikací, zní spekulace z více stran

Windows 10X jsou novým systémem od Microsoftu, který měl přijít již letos společně s novým typem zařízení se dvěma displeji. Od toho nyní ale sešlo a zřejmě se dočkáme předělání jak Xkových Desítek, tak i jejich odložení.

Koronavirus zamával s plány nejedné firmy a u Microsoftu tomu není jinak. Jednou z obětí jsou právě Windows 10X. Původně měly být jen pro zařízení se dvěma displeji, které Microsoft dokonce sám představil. Surface Neo, doprovázený Surface Duo s Androidem, měl naplno využívat nový systém a nabídnout zbrusu nové uživatelské rozhraní.

Nedávno ale v Redmondu přehodnotili situaci a nechce se jim v současné době vydávat nové, drahé, zařízení. Windows 10X tak budou pro běžné stroje.



Surface Neo – zařízení, kterého se bohužel v dohledné době nedočkáme.

Původně navíc měly podporovat i klasické Win32 aplikace, což by i značně usnadnilo adopci systému – uživatelé by nepřišli o své oblíbené aplikace. Ale i to se nyní mění a Microsoft mění strategii ohledně systému. Znovu se chce pokusit jít přímo proti Chromebookům a naplno tak vsadit nejen na umírající UWP aplikace, ale hlavně na PWA. Alespoň tak informují zdroje Windows Central.

Skoro bez klasických aplikací, zato levné

Hlavní motivací pro tuto změnu je zacílení systému na levná zařízení. Těm se dlouhodobě nedostává příliš výkonu, kdy výrobci musí šetřit na hardwaru. S ohledem na to Microsoft odstranil technologii VAIL, kterou využíval pro virtualizaci klasických aplikací. Její běh je totiž náročný nejen na výkon, ale i baterii, což je u levných zařízení značně nežádoucí. Zároveň tato technologie neumožňovala běh systému na ARMu, což se nyní také mění.

Do popředí se tak více dostanou moderní UWP (Universal Windows Platform) aplikace, které ale opouští tak trochu i samotný Microsoft. Na druhou stranu ale velmi, společně s Googlem, propaguje PWA – tedy Progressive Web Apps, což jsou de facto „pouhé“ webové stránky. Díky přístupu k různým API a systémovým komponentám se ale mohou chovat jako běžné aplikace. Webovou verzi namísto aplikací by dokonce měl nabízet i u vlastního balíku Office.



Microsoft hodlá znovu bojovat proti Chromebookům.

A to je tak směr, kterým se zřejmě chce firma vydat a přímo tak konkurovat Chromebookům, které sice neukrojily kdo ví jak velký koláč z trhu, za roky svého působení se ale usadily a získaly své fanoušky zejména díky své ceně a jednoduchosti. Na to cílí i Windows 10X s novým rozhraním a systémem oprostěným od starých nánosů.

Zároveň ale Microsoft nechce Win32 aplikace opustit úplně a údajně chystá možnost streamování z cloudu. Zde je otázka, jak se k možnosti budou uživatelé stavět, u her to ale již na stabilním připojení funguje dobře. Do budoucna se ale s návratem virtualizace počítá – hlavně v případě, že Microsoft vydá dvoudisplejové zařízení, či pro případné stroje z vyšší třídy.

Velké aktualizace Desítek jednou ročně?

Zároveň se nyní objevují informace, že Microsoft změní styl vydávání velkých aktualizací pro klasická Windows 10. Nyní vycházejí co půl roku, přičemž nejnovější je May 2020 Update, podzimní byly ale poslední dobou spíše minoritní verze. V Redmondu totiž budou mít nyní na krku dva systémy, 10X mají přitom v RTM verzi vyjít v prosinci a s prvními zařízeními příští rok.

S ohledem na to se má změnit styl vydávání, kdy na jaře bychom se mohli dočkat velké Xkové aktualizace a následně na podzim klasických Desítek. To by byl zásadní odklon od aktuálního systému dvou aktualizací, nejednalo by se ale o až tak překvapivý krok. Velkých změn v nich stejně příliš nebylo a vývojáři by tak získali více času si vše připravit a věnovat se oběma systémům.

Všechny informace ale pocházejí z neoficiálních zdrojů uvnitř Microsoftu a firmou samotnou nebyly potvrzeny, byť se je podařilo dát dohromady nezávisle několika zahraničním médiím.