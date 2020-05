Windows 10 bude mít k Linuxu zase o kus blíž. Dorazí tyhle novinky

Microsoft na – letos virtuální – konferenci Build oznámil další kroky, jak chce Windows těsněji propojit s Linuxem a jak se zvyky z konkurenčního systému promítnou do Windows 10.

Linux s okny a grafikou

Jednou z novinek bude, že druhá verze Windows Subsystem for Linux (WSL 2) se již bude při nových instalacích používat primárně. To je z hlediska kompatibility a výkonu linuxových programů důležitý krok. Microsoft totiž do Desítek integruje plnohodnotný linuxový kernel (virtualizovaný), který má být 3–6× rychlejší než první WSL.

Instalovat přitom půjde snadněji než dřív. Uživatelé nemusí chodit do Ovládacích panelů, ale stačí jim se správcovskými právy zadat příkaz wsl.exe --install.

WSL 2 nově nabídne i akcelerované GPU, takže virtualizovaná linuxová distribuce bude moci využít plný výkon grafické karty (či několika karet). Protože je Build zaměřený na vývojáře, firma mluvila hlavně o pracovní využití u AI a ML výpočtů, konkrétně přes rozhraní Nvidia CUDA a DirectML.

Virtualizovaně ale bude fungovat i Direct3D 12 a skrz knihovnu Mesa i API OpenGL a OpenCL, což by se zřejmě dalo využít i ve hrách. Na podpoře Vulkanu zatím firma pracuje. Dostupnost DX12 ve WSL bohužel neznamená nic z hlediska podpory tohoto rozhraní v běžných linuxových distribucích.

Až doposud se přes WSL daly běžně spustit jen terminálové programy, ty s grafickým uživatelským rozhraním vyžadovaly ruční (a experimentální) instalaci neoficiálního serveru X11. Nově ale WSL 2 nabídne Wayland, takže se programy s GUI spustí rovnou bez práce navíc.

Ve Windows 10 lze stáhnout Ubuntu, Debian, openSUSE, Kali Linux a další

Microsoft během Buildu ukázal, jak ve Windows 10 běží prohlížeč obrázků Eye of Gnome, textový editor Gedit, přehrávač Mpv nebo souborový správce Gnome Files. Všechny v prostředí/frameworku Gnome/GTK, ale problém snad nebudou dělat ani aplikace využívající KDE/Qt.

Všechny novinky zmíněné v souvislosti s Linuxem dorazí v nadcházejících měsících, nebudou tedy automaticky dostupné v aktuální jarní aktualizaci Windows 10. Podle Microsoftu prý WSL využívá 3,5 milionu lidí měsíčně, avšak tohle číslo se od loňska nezměnilo.

Windows Terminal 1.0

Terminálová aplikace k zadávání příkazů pro Windows i Linux vyjde v první ostré verzi. Zároveň bude pokračovat vývoj verze Preview, která se dočká pravidelných měsíčních aktualizací.

Novinkou bude podpora panelů a dlaždic pro souběžné spuštění více instancí Terminalu. Renderování textu v Terminalu bude urychleno pomocí GPU a vykreslování má plně podporovat znakové sady UTF-8 a Unicode včetně emoji.

Instalace z příkazového řádku

Z linuxových distribucí se Windows 10 inspiruje balíčkovacím systémem pro instalaci aplikací z příkazové řádky. To usnadní přístup ajťákům spravujícím desítky počítačů. Jako se v Ubuntu používá příkaz apt-get install firefox, tak ve Windows 10 půjde použít winget install firefox. Tedy pokud Mozilla nabídne svůj prohlížeč ve zvláštním repozitáři.

Systém Windows Package Manager je postavený kolem nástroje Winget, nového správce balíčků a také softwarového repozitáře nezávislého na Microsoft Storu. Winget bude podporovat i zdroje třetích stran. Firma ale zatím hodně detailů tají a nevíme, jestli se programy získané tímto způsobem budou nějak lišit od těch ze Storu či stažených a instalovaných odjinud z internetu.