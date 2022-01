Windows 10 a 11 pohání 1,4 miliardy počítačů. Jedenáctky mají 16% podíl

Po třech týdnech od vydání se Windows 11 vyšplhaly na téměř 5 %. Podíl používanosti se od té doby ovšem zvýšil, jak uvádí agentura AdDuplex. Čerstvý report vycházející z dat posbíraných dne 27. ledna 2022 ukazuje, že po dvou měsících od posledního sběru – v listopadu šlo o 8,6 % – se podíl Jedenáctek téměř zdvojnásobil.

Podle zveřejněných čísel Windows 11 pohání 16,1 % počítačů, když počítáme jen ty s Windows 10 a 11. AdDuplex totiž podíly zjišťuje pomocí reklam v aplikacích ve Storu. Publikované hodnoty berte s rezervou. Microsoft sám konkrétní čísla ve velkém nezveřejňuje.

V souvislosti s oznámením finančních výsledků za rok 2022, kterou jsou rekordní, nicméně ústy svého ředitele jednu informaci mimořádně sdělil: v současnosti Windows najdete na 1,4 miliardy počítačů. Ale pozor, jedná se pouze o stroje s Desítkami nebo Jedenáctkami, jak Satya Nadella upřesnil během konferenčního hovoru s investory.

Počítáme počítače s Windows 11

Mnohé firmy přitom ještě používají Windows 7 nebo Windows 8. Souhrnný počet strojů s Windows tedy bude skoro jistě vyšší. Připomínám, že ještě v roce 2018 Microsoft uváděl, že Windows pohání 1,5 miliardy počítačů. (Toto čísla prezentoval už několik let předtím.)

Později mluvil o tom, že Windows 10 samotný běží na 1,3 miliardy zařízení, kam ovšem nespadaly pouze osobní počítače. To ostatně dodnes tvrdí stránka Microsoft by the Numbers. Čísla publikovaná Microsoftem se jen obtížně porovnávají. Poměrně jednoduše se ale dá spočítat, že hodnota 16,1 % uvedená AdDuplexem se zhruba rovná 225 milionům počítačů, když budeme vycházet z nejnovějšího čísla.

Výsledek je tak přesný, jak přesné jsou údaje od Microsoft a AdDuplexu. Proč informace o adopci Windows 11 nepodává přímo výrobce, nevíme. V minulosti Microsoft o úspěších svých operačních systémů informoval.

Vraťme se ještě k informacím od agentury AdDuplex. V polovině listopadu uvedené Windows 10 verze 21H2 se propracovaly na 12,1 % počítačů s Desítkami a Jedenáctkami. Nejvyšší podíl v této skupině si ovšem drží dvě předcházející verze Windows 10 – 21H1 s 28,6 % a 20H2 s 26,3 %.



Podíly používanosti dílčích verzí Windows na počítačích s Windows 10 a 11

podle agentury AdDuplex v lednu 2022 (graf: AdDuplex)

