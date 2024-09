Winamp zažil pekelné desetiletí. Teď ho má vyvíjet komunita v otrokářském vztahu s majitelem

Příběh legendárního přehrávače nekončí. V květnu výrobce oznámil, že v nějaké formě publikuje zdrojový kód klasického Winampu pro Windows. Jak slíbil, tak učinil. Zdrojový kód najdete na Githubu. Jenže je to celé trochu složitější a překvapení to není, protože se stalo přesně to, co vlastník oznámil v květnu.

Oficiální web láká vývojáře a vývojářky, aby přehrávač slavné značky pomohli udržovat a zlepšovat. Přiznává, že vývoj v posledních letech zpomalil. Mnoho aktivity jsme skutečně neviděli.

Na verzi 5.9 se čekalo čtyři roky. Ani potom se situace moc nezlepšila. Od té doby vyšly jen dvě servisní verze, Winamp 5.9.2 je zatím poslední vydání – v tuhle chvíli rok a půl staré. Většinu posledního desetiletí Winamp do značné míry platil za vaporware, kde byly slibovány nové začátky a dokonce přelomová verze 6.0.

Je zřejmé, že vlastník nemá dost sil na pořádný vývoj programu, resp. se chce soustředit na přehrávač pro smartphony. Už v květnu situaci prezentoval tak, že zve globální komunitu k vývoji. Klíčová je poslední věta z vyjádření Alexandre Saboundjiana, šéfa Winampu:

„Winamp will remain the owner of the software and will decide on the innovations made in the official version.“

Od začátku bylo zřejmé, že zveřejnění kódu bude polovičaté oproti klasickým open source projektům typu Firefox. Winamp bude nadále vlastnit stejnojmenný přehrávač a bude to on, kdo rozhoduje o případném zařazení nových funkcí a vylepšení do produktu. Teď, když je kód veřejný, známe také obsah licence, pod kterou byl uvolněn.

Winamp si kontrolu nad projektem opravdu pojistil, protože Winamp Collaborative License 1.0.1 zakazuje šíření modifikovaných variant programu bez ohledu na formu. Nikdo tedy nemůže zveřejnit svůj vlastní fork Winampu, a to ani v podobě zdrojového kódu. Šíření zůstává vyhrazeno správci repozitáře.



Winamp se zkusí oživit přes komunitní vývoj v uzavřeném prostředí

Pokud do projektu přispějete, vzdáváte se nároků na intelektuální vlastnictví. Nemáte nárok na odměnu, nemůžete se hlásit jako autor či autorka příspěvku. Na oficiálním webu stojí, že o zařazení případných nových funkcí do přehrávače rozhodnou komunita a Llama Player Team.

Bude samozřejmě na výrobci, jestli bude princip dodržovat. Za zmínku stojí, že aktuálně výrobce plánuje uvolňovat dvě nové verze přehrávače do roka. Je otázka, kolik lidí se chytí, protože Winamp po komunitě chce, aby za něj zadarmo odváděla práci. Reakce pod oznámením na X nejsou zrovna nadšené, byť pochopitelně zachycují jen část komunity.

Šílené desetiletí Winampu

Tolik ke starému Winampu. Nový Winamp se mezitím pokusil o přerod do streamovací služby, moc obsahu jsme v ní ovšem nenašli. Loni v listopadu Llama Group, vlastník přehrávače a dalších hudebních platforem, oznámila, že získala první peníze od španělské firmy Sonosuite.

Přehrávač na adrese player.winamp.com, představený před rokem a půl, už dneska nefunguje. K dispozici je mobilní aplikace pro Android a iOS.

Winamp byl v letech 1999–2014 vlastněný internetovým gigantem AOL. Ten ho chtěl úplně pohřbít, legendární značku se nakonec podařilo zachránit belgickému Radionomy. Což byl legitimní podnik fungující od roku 2008, jehož specializací byla internetová rádia. Jenže to s tou záchranou vůbec nebylo snadné.



Loni Winamp zkusil být streamovací službou (i pro klasické počítače)

Majoritní podíl v Radionomy v roce 2015 koupilo Vivendi. Tento podíl o dva roky později od Vivendi odkoupilo AudioValley. Po dalších pěti letech se AudioValley přejmenovalo na Targetspot. Jen pár měsíců poté služby spadající původně pod Radionomy koupilo Azerion Group, ovšem s jednou výjimkou.

Hádáte správně, Winamp zůstal v rukou Targetspotu. A tahle firma se loni v únoru přejmenovala na Llama Group a jedním z jejích nabízených produktů a služeb je právě Winamp. S ohledem na časté změny vlastníků a tím pádem i strategií není překvapivé, že produkt neměl potřebnou péči.

