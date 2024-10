Winamp už zase není open source. Se zdrojovými kódy si přehrávač natloukl nos

V září se za neobvyklých podmínek otevřel zdrojový kód Winampu. O klasickém open source nemohla být řeč, protože kód byl sice k dispozici, ale přispěvatelé a přispěvatelky nesměli distribuovat modifikovanou variantu přehrávače. Před pár dny veškerý kód z repozitáře zmizel.

Kód vydržel zveřejněný na Githubu sotva měsíc, jak si všiml The Register. Nevypadá to, že by ale šlo o roztržku s komunitou. Ke stažení došlo nedlouho poté, co zmíněné médium v komunikaci s vlastníkem Winampu poukázalo na to, že součástí kódu jsou kodeky od Microsoftu a Intelu a software Shoutcast DNAS.

Shoutcast DNAS, tedy Distributed Network Audio Server, byla služba pro streamování zvukového obsahu. Kdysi ji vyvinul Nullsoft, původní tým stojící za Winampem, který pak oba produkty prodal firmě AOL. Minule jsme rekapitulovali poslední desetiletí přehrávače, které je komplikované. Shoutcast současnému vlastníkovi Winampu nepatří, spolu s dalšími službami ho před dvěma roky koupila Azerion Group.

The Register zaznamenal, že v repozitáři byly také části kódu, které byly původně vyvinuté pod licencí GPL 2. Což stálo v rozporu s Winamp Collaborative License 1.0.1, pod níž byl Winamp uvolněn v září. Jak jsme si dříve řekli, tahle licence zakazovala lidem, aby distribuovali forky Winampu. GPL tohle naopak povoluje za stanovených podmínek.

Na licenční podmínky negativně reagovala komunita pod oficiálním oznámením na síti X a kritizuje je rovněž Justin Frankel, jeden z původních tvůrců. V tuto chvíli nevíme, proč byl zdrojový kód stažen. Na oficiálním webu sekce pro vývojářskou komunitu nezmizela. Ani oznámení ze sítě X nebylo odstraněno. Llama Group se k situaci nevyjadřuje.

Je možné, že zdrojový kód v repozitáře znovu vystaví, pokud se jí povede vypreparovat problematické součásti. Tedy ty, které firmě nepatří. Proč zdrojový kód zveřejnila právě takhle, nevíme.

Zdroje: Ask Justin Frankel | The Register | Winamp / X