Wikipedii zoufale chybí autoři. Češi pro ni testovali nástroje, které nováčkům usnadní psaní

Internetová encyklopedie Wikipedie řeší už delší dobu zásadní problém. Nikdo nový pro ni nechce psát. Bez přílivu nováčků se ale systém editování textů nikdy nemůže udržet. Wikimedia, nadace, která encyklopedii provozuje, proto přišla se sérií nástrojů, které zájemcům počáteční úpravu textů ulehčí. Nový systém prošel testem mimo jiné v Česku.

Wikipedie je jeden z nejlepších příkladů internetových projektů, který funguje převážně na bázi komunitní snahy. Tisíce dobrovolníků svůj volný čas tráví tím, že píšou, kontrolují a zdokonalují encyklopedické články, ze kterých pak těží miliony uživatelů.

Jenže proniknout do tohoto systému editace není jednoduché. Wikipedie obecně nemá příliš moderní rozhraní a zvlášť rozhraní pro úpravu textů působilo místy až nepřátelsky. Výsledkem bylo, že nikdo nový se v poslední době do pozice editora internetové encyklopedie nehrnul, když už si to vyzkoušel, u činnosti nevydržel.

Wikipedie si proto v roce 2019 řekla, že bude třeba editování udělat pro nové zájemce atraktivnější. Encyklopedie začala testovat sérii nových nástrojů, které tento týden globálně nasadila do ostrého provozu. Zajímavostí je, že jeden z trhů, kde Wikipedie nové nástroje testovala, bylo Česko, dokonce v tiskovém prohlášení je česká Wikipedie dávána za vzor.

Cvičné úkoly i mentor k ruce

Změn je několik, jsou v zásadě dílčí, ale v orientaci v celém systému editace článků výrazně pomohou. V první řadě nováčci, kteří si chtějí úpravu textů vyzkoušet, dostanou po přihlášení zbrusu novou domovskou stránku, kde bude jasně vyznačeno, jak postupovat. Drobné editace bude možné provádět už skrze tuto stránku.

Ke každému nováčkovi bude přirazen tzv. mentor, člověk s dlouholetými editorskými zkušenostmi, který bude odpovídat na případné otázky. Pokud nováček nebude vědět, na jakou úpravu textu se ze začátku vrhnout, bude si moci editaci vyzkoušet na „strukturovaných úkolech“, což budou malé úkoly přímo od Wikipedie na procvičení nástrojů, jako je dohledávání relevantních obrázků k textům nebo přidávání odkazů.

Nechybí ani informační panel s možnými tipy. V neposlední řadě noví editoři uvidí počet zhlédnutí článků, které upravovali, aby měli motivaci v práci pro Wikipedii pokračovat.