Wikipedii čeká velký redesign. Takhle bude vypadat

Wikipedie se po stránce vzhledu a čitelnosti za posledních deset let prakticky nezměnila. Nadace Wikimedia proto chystá několik změn, které ze skanzenu webdesignu udělají místo odpovídající moderním trendům, aniž by ale největší encyklopedie světa ztratila svou tvář.

Změny se dotknou jen desktopové verze, u mobilních nejsou potřeba. Redesign bude probíhat v několika krocích, hotovo by mělo být koncem roku 2021. Stejné změny čekají i další wikiprojekty.

Více bílé barvy

První viditelnou změnou bude zavedení maximální šířky stránky na 960 px. Wikipedie v současnosti vyplní okno prohlížeče, i kdybyste používali obří 8K monitor. Pak jsou ale odstavce příliš široké a nepřehledné Wikipedia se bude řídit průzkumy čitelnosti, podle nichž by šířka obsahu neměla překračovat 100 znaků na řádek.



Vlevo současná Wikipedie využívající celou šířku stránky, vpravo nová verze omezená na 960 px

V praxi to znamená, že se okraje nad 960 px vyplní bílou barvou a sloupec s obsahem se zarovná na střed, jako to už funguje třeba na Živě či dalších webech. Wikimedia to zdůvodňuje tím, že na oslovení čtenářů má jen jeden pokus. Když ji navštíví někdo s ultraširokým monitorem a maximalizovaným prohlížečem, nechce jej vyděsit nekonečnými řádky.

Naopak u užších oken zase pomůže novinka v podobě zabalení levého panelu nástrojů. Sloužit k tomu bude nový přepínač vlevo nahoře.



Levý panel nově půjde zabalit

Některé jazykové mutace (např. francouzská) již tyto úpravy testují. Pokud byste si novinky chtěli vyzkoušet v češtině, musíte se přihlásit a v nastavení Wikipedie odškrtnout Použít starý Vektor.

Další změny

Na předchozích obrázcích jste si už možná všimli upraveného loga. To už není tak velké a vertikálně orientované, ale zmenšilo se a je orientované na šířku. Stane se součástí horní lišty, kde dojde i k dalším změnám.

Vedle loga se v budoucnu objeví vyhledávač. Lišta navíc zůstane na stránce připíchnutá, takže při rolování textem bude pořád vidět. Připíchnuté bude také rozbalovací menu s obsahem.

Do horní lišty se dále přesunou Nástroje (Odkazuje sem, Související změny…), které teď zabírají prominentní místo v levém panelu. Pod jedno rozbalovací menu se též schovají všechny důležité odkazy související se správou a nastavením účtu.



Nové uživatelské menu naznačuje příchod tmavého režimu

Z levého panelu se do horní lišty přesune také volba jazykových mutací. Uživatelé si navíc budou moci zvolit jeden oblíbený jazyk, který bude prostřednictvím tlačítka vždy po ruce. Ostatní totiž budou schované v rozbalovacím menu.

Na screenshotu je mimochodem vidět i odkaz Dark mode. Tmavý režim je již dostupný v mobilních aplikacích, ale desktopová Wikipedie jej zatím nenabízí. Našeptávač ve vyhledávači už nebude ukazovat jen prostá hesla v řádcích, ale zobrazí také ikonku a stručný popisek.

Všechny navrhované úpravy najdete v naší galerii.

Zdroj: Wikimedia