Wikipedie slaví 20 let. Můžeme jí věřit? Podívejte se na některé omyly a chyby

Internetová encyklopedie Wikipedie slaví v pátek 15. ledna dvacet let od svého spuštění. Za tu dobu se stala jedním z nejsilnějších informačních zdrojů se svobodným (otevřeným) obsahem, na kterém spolupracují dobrovolní přispěvatelé z celého světa. Přestože je Wikipedie úžasným kolektivním dílem s obrovskou informační hodnotou, je dobré mít na paměti, že není neomylná. A tak si k příležitosti 20. narozenin připomeňme několik jejích největších známých přešlapů, omylů a chyb. Nejčtenější články na Wikipedii za rok 2020: Covid-19, seznam smrtí a královna Alžběta II. Smrt Edwarda Kennedyho Edward Kennedy byl nejmladším bratrem někdejšího amerického prezidenta Johna F. Kennedyho. Během bezmála půl století trvající politické kariéry si vybudoval renomé jedné z nejuznávanějších politických osobností. Stal se ale také nechvalným mementem internetové encyklopedie. Kennedy od května 2008 bojoval s rakovinou mozku. Podstoupil kvůli ní operaci a už několik týdnů poté se opět objevil v Senátu. Zdravotní problémy však vyústily 20. ledna 2009 v kolaps během slavnostního oběda při příležitosti inaugurace prezidenta Baracka Obamy.

Edward Ted Kennedy Sanitka ho převezla do washingtonské nemocnice. Přednosta neurochirurgického oddělení později vydal prohlášení: „Po provedení testů věříme, že k incidentu došlo díky prosté únavě. Senátor Kennedy je při vědomí, mluví s rodinou a přáteli a cítí se dobře.“ Mezi senátorovým kolapsem a vyjádřením lékaře však uplynul nějaký čas, během kterého se na Wikipedii objevila informace, že Kennedy zesnul. Encyklopedie uváděla jako den smrti 20. leden 2020 a tvrdila, že zemřel krátce po převozu do nemocnice. Dle historie revizí, kterou Wikipedie eviduje pro každou stránku, provedl úpravu uživatel vystupující pod přezdívkou Gfdjklsdgiojksdkf. Pouhé dvě minuty poté byl upozorněn editorem, že úmrtí nebylo potvrzeno. Edward Kennedy byl nakonec z nemocnice propuštěn. Zemřel až o půl roku později – 25. srpna 2009 – ve svém domě v Hyannis Port ve státě Massachusetts.

Smrt senátora Roberta Byrda Slavnostního oběda u příležitosti inaugurace Baracka Obamy se účastnil také v té době 91letý senátor Robert Byrd. Podobně, jako Kennedymu, se mu udělalo nevolno a opustil místnost. Jeho tiskový mluvčí později uvedl, že Byrd odešel z vlastní vůle do své kanceláře. I jeho však stihla Wikipedie označit za mrtvého – konkrétně se u jeho jména objevilo datum úmrtí 20. ledna 2009. Následovaly další úpravy, podle nichž se měl Byrd během oběda zhroutit, což se později ukázalo jako nepravdivé. Jeho životopis však – na rozdíl od Kennedyho – zůstal v přítomném čase.

Robert Byrd Po čtyřech minutách bylo ze stránky odstraněno datum úmrtí, jakož i informace o zhroucení. Ukázala se tak síla otevřeného zdroje v negativním i pozitivním smyslu. Encyklopedie je kvůli tomu náchylnější k publikování neověřených faktů, ale stejně tak snadno lze vše rychle uvést na pravou míru. V lednu 2010 byl Byrd převezen do nemocnice – jeho kancelář tehdy tvrdila, že důvodem bylo vyčerpání a dehydratace způsobená horkým počasím. Nejdéle sloužící americký zákonodárce zemřel 28. ledna 2010 – přesně o rok a osm dnů později, než původně uváděla Wikipedie.

Tragická nehoda Miley Cyrus Americká zpěvačka, textařka a herečka, vystupující pod uměleckým jménem Miley Cyrus, byla další „obětí Wikipedie“. V září 2008 se na stránkách online encyklopedie a na webu zpravodajského agregátoru Digg objevila informace, že zahynula při autonehodě cestou na natáčení seriálu Hannah Montana, v němž v té době účinkovala.

Miley Cyrus Nejednalo se přitom o první nepodložené zprávy o úmrtí této celebrity. Informace o její smrti se objevily již rok předtím s tím, že příčina byla neznámá. Skutečnost je v tomto případě taková, že se Miley Cyrus i třináct let poté těší dobrému zdraví – například v loňském roce získala ocenění Webby Special Achievement Award a vydala desku Plastic Hearts.

Atentátník John Seigenthaler Tento podvod na Wikipedii získal značnou pozornost, neboť se dle hlavního protagonisty jednalo o pomluvu či pokus o „internetový atentát na osobnost“. John Seigenthaler byl respektovaný americký novinář, který v 60. letech minulého století krátce pracoval jako asistent Roberta F. Kennedyho. Jeho stránka v internetové encyklopedii však obsahovala tvrzení, podle kterého měl být Seigenthaler přímo zapojen do atentátů na Johna i Roberta Kennedyovy. Na tuto skutečnost ho upozornil syn, pracující tehdy jako novinář NBC News.

John Seigenthaler Stejné tvrzení se mělo vyskytovat i na stránkách Reference.com a Answers.com. Seigenthaler požádal všechny provozovatele o odstranění nepodložených pomluv, což v případě Wikipedie trvalo neuvěřitelně dlouhých 132 dní. Dotčený Seigenthaler se snažil vypátrat autora – v případě Wikipedie se dozvěděl jeho IP adresu (65.81.97.208), jež vedla do sítě internetového poskytovatele BellSouth Internet. Ten sice přislíbil, že celou věc prošetří, nicméně jméno autora nepěkné pomluvy se dle dostupných zpráv nepodařilo zjistit.

Tony Blair a plakáty Adolfa Hitlera Negativní zkušenost s Wikipedií má také bývalý britský premiér z let 1997 až 2007 Tony Blair. Internetové vydání britského celostátního deníku The Times uvedlo, že na jeho stránce byla v únoru 2006 publikována informace, že jako teenager měl v pokojíčku pověšené plakáty Adolfa Hitlera a že zahájil „falešnou válku proti Saddámu Husajnovi.“

Tony Blair Taková tvrzení o jednom z nejvlivnějších politiků pochopitelně nezůstala bez odezvy. Wikipedia dokonce zahájila vyšetřování, aby zjistila, zda příspěvky nepublikoval někdo ze členů britských zákonodárných sborů. Kauza je zmíněna v knize Educational Research: Networks and Technologies s tím, že uvedené tvrzení bylo v encyklopedii k vidění celý týden. Ani v tomto případě však vyšetřování neukázalo na konkrétního viníka, který tak zůstal nepotrestán.

Robbie Williams pojídající domácí mazlíčky Nechtěné popularity se dostalo i anglickému zpěvákovi a bývalému členovi chlapecké kapely Take That Robbie Williamsovi. Zlomyslný přispěvatel o něm v roce 2006 publikoval na Wikipedii informaci, že si vydělává na živobytí konzumací křečků domácích v hospodách v okolí Stoke.

Robbie Williams Abychom byli spravedliví, v tomto případě je nutné podotknout, že se uvedené tvrzení nepodařilo nikdy jednoznačně vyvrátit – ale ani potvrdit. Tématu se podrobně věnoval deník The Independent, který položil otázku, zda je Wikipedie online encyklopedií budovanou uživateli, nebo jen dalším nespolehlivým webem plným chyb, mylných představ a zavádějících informací. Redaktoři postavili proti Wikipedii encyklopedii Britannica a kritizovali, že otevřená Wikipedie nemá zavedené žádné standardy. „Kdykoli lze snadno najít články, které jsou napsány tak špatně, že jsou nesrozumitelné, zatímco některé jsou celkem dobré. Některé jsou plné chyb, zatímco jiné se zdají směrodatné.“ poukázali reportéři na fakt, že není jednoduché oddělit zrno od plev.

Vandalizace Sergeje Brina Sergej Brin je americký podnikatel, který spolu s Larry Pagem založil společnost Google. V roce 2002 se jeho stránka na Wikipedii stala terčem několika nejapných vtípků. V textu se objevovaly například věty „Je šťastný, chytrý nebo obojí?“ nebo tvrzení, že „Je sexy.“

Sergej Brin Jeden záznam dokonce tvrdil, že Brin „zemřel v Moskvě“. Další vandal napsal, že „v červenci 2006 Sergej odhalil, že je homosexuál a chodí s Jimmym Walesem.“ Vandalové upravovali stránky bez přihlášení, takže jediným vodítkem k jejich případné identifikaci byla IP adresa. Brinův profil zaznamenal i později celou řadu homofobních útoků – například v roce 2006 kdosi změnil větu „Sergej dostal za úkol ukázat Larrymu univerzitní víkendový turnaj“ na „Sergej dostal za úkol, aby Larrymu ukázal přes víkend svou ložnici.“

Bill Gates s rohy a knírkem Pozornosti záškodníků neušel ani spoluzakladatel a předseda představenstva Microsoftu Bill Gates. V tomto případě bychom však spíše, než o dezinformaci označili celou kauzu jako dětinské jednání. Původní profilovou fotografii totiž kdosi nahradil upraveným obrázkem, na kterém měl Gates rohy a knírek ve stylu Adolfa Hitlera. No, jestli to někomu udělalo radost...

Bill Gates

Čínský brankář David Beckham Patrně ani těm, kteří se nezajímají o kopanou, není nutné představovat bývalého anglického fotbalového záložníka Davida Beckhama. K jeho úspěchům patří například to, že vyhrál ligový titul v anglické, španělské, americké a francouzské lize.

David Beckham Přes nesporné úspěchy se stal Beckham terčem vtípku, který naštěstí není tak nepříjemný jako v případě Tonyho Blaira či Robbieho Williamse. Na jeho stránce na Wikipedii se v roce 2006 objevilo tvrzení, že „byl v 18. století čínským brankářem“. Pokud by to byla pravda, znamenalo by to, že dnes je legendárnímu fotbalistovi dost možná více než 200 let. To je ostatně dost dlouhá doba na to, aby se z brankáře v Číně mohl přeškolit na britského záložníka, nemyslíte?

Nancy Zimpher jako prostitutka a čarodějnice Nancy L. Zimpher je americká pedagožka a bývalá prezidentka Výzkumné univerzity v Cincinnati. To, že se stala první ženou na této pozici, zjevně budilo v některých lidech velmi negativní emoce, které si následně vybíjeli na Wikipedii. Na profilové stránce proto byla po nějakou dobu uváděna jako „prostitutka“ a „čarodějnice“, která létá na koštěti. To by byla jistě docela nebezpečná kombinace. Wikipedia dále uváděla, že: „Kritici také tvrdí, že se nestará o to, co si myslí absolventi a studenti. Příkladem by mohlo být zbavení se půlnočního šílenství. “ Co k tomu dodat?

Utopený Vernon Kay Dalším, kdo přežil svou smrt na Wikipedii, je anglický televizní moderátor, mediální osobnost a bývalý model Vernon Kay. V září roku 2008 se na jeho stránce objevila informace, že se utopil při tragické nehodě jachty v Řecku. Neznámý autor dokonce později uvedl, že pohřeb bude v pátek v Boltonu. Kay se o svém údajném úmrtí dozvěděl z telefonátů přátel a rodiny, kteří si chtěli ověřit, že je v pořádku. V médiích se vyjádřil v tom smyslu, že by moc rád byl na jachtě v Řecku, nicméně ve skutečnosti tomu tak nebylo a není.

Vernon Kay Wikipedia následně pozastavila publikování úprav všem novým a neregistrovaným uživatelům. Incident tak odhalil potenciální nevýhodu otevřené encyklopedie, která uživatelům umožňuje upravovat a aktualizovat položky bez autorizace. Server Wikinews následně zjistil, že první z úprav provedl uživatel přispívající z IP adresy 86.22.190.95. Ta pocházela ze Spojeného království a byla používána uživatelem internetové služby Virgin Media. Další úprava – informace o plánovaném pohřbu – pak přišla z IP 86.22.191.253 ze sítě stejného poskytovatele. Nepravdy byly opraveny editorem hodinu po jejich publikaci.

Kostrbatá skotská Wikipedie Celkem čerstvý případ pochází z loňského léta, kdy se zjistilo, že polovina skotské mutace Wikipedie je napsaná velmi kostrbatými větami. Skotština je celkem unikátní jazyk, takže skotská část Wikipedie zůstávala i s touto vadou celkem dlouho bez povšimnutí. Ale už to pak začalo být divné a zjistilo se, že příspěvky napsal americký teenager, který daný jazyk vůbec neovládá. Ke cti mladíkovi, kterému bylo při začátku psaní teprve dvanáct let, budiž skutečnost, že si obsah textů nevymýšlel a byly postaveny na pravdivých základech, jenže byly velmi obtížně čitelné a občas větné konstrukce vůbec nedávaly smysl. Přispívání mladíkovi procházelo dlouhých 7 let. Až poté si prapodivného stylu všiml někdo z pravověrných Skotů. To už ale byla skotská Wikipedie jednou z největších sbírek skotských textů a mladík přitom dodal 49% článků. Bral to jako legraci a bavil se tím, že na Wikipedii sázel texty prohnané strojovým překladačem.