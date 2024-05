Wikipedie chce více videa. Usnadňuje jeho nahrávání, ale YouTube to pořád není

Wikipedia obsahuje již 60 milionů stránek napříč všemi jazyky, videí je však jen přes 100 tisíc. Nadace Wikimedia se to snaží změnit, protože mladší lidé spíš sledují pohyblivé obrázky, než čtou. Znamená to však několik těžkých výzev týkajících se kvality, autorských práv, nezaujatosti obsahu, ale i technikálií.

O prvních třech problémech se stále diskutuje, u třetího už Wikimedia aktivně koná. Když totiž uspořádala soutěž Wiki World Heritage User Group, kde měli lidé nahrávat videa ukazující kulturní památky UNESCO, řadu uživatelů odradilo to, jak je celý proces složitý. Nahrát video na YouTube, Instagram nebo TikTok zvládne malé dítě přímo z mobilu. Proniknout do obsahového katalogu Wikimedia Commons je zkouška dospělosti.

Nový editor umí importovat video odjinud, nabízí jednoduchý střih, ořez i otáčení

Skrz standardní nahrávací dialog totiž uživatelé musí připravit video v kompatibilních formátech a Wikimedia vyžaduje ty otevřené nebo zastaralé, kterým již vypršely ochrany. V praxi to znamenalo, že video muselo být v kontejneru WebM a formátech VP8, VP9 či AV1, případně Ogv a formátu Ogg Theora. Běžné mobily a foťáky ale produkují H.264 či H.265 a kontejner MP4 či MOV. Uživatelé tak museli videa nejprve převést na počítači či skrz nějakou službu.

Vedle toho existuje ještě online nástroj video2commons, který se o převod videa postará automaticky, ale je dost nespolehlivý a těžkopádný. Do budoucna jej proto plně nahradí VideoCutTool. Má tytéž funkce, dají se do něj nahrávat videa lokálně i pomocí URL (včetně importu z YouTubu), navíc nabízí jednoduchý střih, ořez nebo otáčení. Celkově je uživatelsky přívětivější.

Poslední krok s vyplněním metadat může pořád odradit

Minimálně tedy do chvíle, než je třeba v posledním kroku dodat metadata popisující video, zařazující jej do různých kategorií, stanovujících licence apod. Zde ještě Wikimedia musí na „přítulnosti“ zapracovat, protože to připomíná psaní zdrojového kódu.