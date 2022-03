Wikipedie byla poslední majákem, kde se Rusové mohli dočíst o invazi Ukrajiny. I tu ale chce Kreml zablokovat

Když Rusko zahájilo invazi Ukrajiny, prezentovalo to jako mírovou operaci. A stejně o tom i nadále mluví ve svých médiích. Běžní Rusové mají problém sehnat informace, které byly pravdivé, i západní sociální sítě jsou v zemi částečně blokovány. Výjimkou je Wikipedie, kde editoři nelenili a sepsali velký text o tom, jak invaze skutečně probíhá, včetně údajů o ztrátách na obou stranách. Ruské úřady to ale zjistily a vyhrožují, že celou stránku zablokují.

Výhrůžka Wikipedii přišla od ruského orgánu pro dohled nad internetem Roskomnadzoru, podle něj heslo o invazi Ukrajiny obsahovalo „ilegálně distribuované informace“. Co přesně tyto informace byly, úřad nespecifikoval, podle agentury Reuters problémem byla zřejmě pasáž o mrtvých vojácích.

Rusko dlouho odmítalo, že by při konfliktu utrpělo větší ztráty, poprvé je přiznalo až ve středu večer, i tak ale připustilo jen 500 zemřelých vojáků. Ukrajinská strana oproti tomu tvrdí, že jich zlikvidovala přes 2000. Text rovněž zmiňoval, že mezi oběťmi na Ukrajině jsou civilisté a děti, což jsou cíle, na které Rusko slibovalo, že útočit nebude. Nechyběly informace ani o pádu rublu a panických pokusech Rusů získat nějakou hotovost.

Roskomnadzor uvedl, že pokud inkriminované pasáže nezmizí, tak Wikipedii v zemi úplně zablokuje.

Jenže editoři ruské Wikipedie přesně neví, co odstranit, navíc podotýkají, že text se neustále mění, protože na něm simultánně pracuje velký počet lidí. „Každou minutu, každý den a noc jsou textu prováděny úpravy. Tisíce lidí s různými názory na to, co se děje, pečlivě zajišťují, že všechny informace v článku jsou co nejvíce ověřené a prezentované jako neutrální,“ komentoval pro server The Independent šéf ruské Wikipedie Stanislav Kozlovski.

Dodal, že každá úprava je prověřována a protichůdná sdělení jsou hned odstraňována. I prohlášení, která by mohla být emočně zabarvená. „Celá komunita Wikipedie teď text studuje a všechny zdroje znovu ověřuje. Není příliš zřejmé, co námitky (úřadu, pozn. red.) znamenají. Je možné, že se úředníci podívali na starší verzi textu,“ doplňuje Kozlovski.

Editoři tak nemají v plánu žádné informace odstraňovat, pokud k nim najdou řádný zdroj. Na výhrůžky Roskomnadzoru jsou ostatně zvyklí, úřad jim v minulosti poslal námitky už několikrát a k dočasné blokaci došlo jen jednou v roce 2015 kvůli článku o konopí. Je to prostě realita, ve které žijí.

Zákaz dost možná nastane i tentokrát, současná situace je příliš vyhrocená. Rusko už částečně začalo blokovat Facebook, Twitter a další, byť některým lidem sítě stále jedou dál. Výhružky také poslalo několika zpravodajským médiím jako je deník Novaya Gazeta, rozhlasová stanice Echo Moskvy nebo televize Dozhd za to, že publikují „nepravdivé informace velkého společenského významu“.