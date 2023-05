Wikipedia způsobila pořádnou šlamastiku. Špatnou vlajku Vatikánu převzal celý internet, dostala se i do emoji

Zprávy z Wikipedie si ověřujte, zdůrazňují učitelé žákům ve školách. Nikdy není jistota, že vystavené informace jsou pravdivé. Reálně si je i přes upozornění málokdo ověří, ale opravdu by to lidé měli dělat. Může totiž nastat situace jako u hesla k Vatikánu, které bylo roky špatně… a stal se z toho celosvětový problém.

Pojďme popořádku. Každá země má na Wikipedii své vlastní heslo. Tato hesla jsou určitou mírou standardizovaná, rozebírají historii státu, ekonomiku, politické zřízení apod. Nedílnou součástí je obrázek vlajky.

Většina lidí obvykle nemá důvod přezkoumávat, zda je zobrazená vlajka správná, protože jde o informaci převzatou z oficiálních míst (předpokládají), kterou není důvod falšovat. Jenže stalo, že vlajka Vatikánu na Wikipedii ve skutečnosti špatná byla, a to dokonce opakovaně.

V rozsáhlém textu to rozebrala katolická zpravodajská agentura Catholic News Agency (CNA), podle které se nesprávná veze vlajky na Wikipedii vyskytovala v letech 2006-2007 a pak 2017-2022. To je poměrně dlouhá doba, na problém ale poprvé upozornili uživatelé Redditu, kteří si všimli, že něco na vlajce nesedí.



Vlevo nesprávná verze vatikánské vlajky, která byla na Wikipedii. Vpravo je správná.

Verze, která byla na Wikipedii, není až tolik odlišná od té oficiální. Jsou na ní špatně barvy, jmenovitě kotouč pod papežskou korunou je zde červený (reálně žádnou barvu nemá) a klíče jsou výrazně žluté (reálně jsou spíše tmavě hořčicové). Pozná to jen někdo, kdo originál zná velmi dobře a jak se ukázalo, to není skoro nikdo.

Během let se totiž špatná verze vlajky z Wikipedie rozšířila po celém internetu. To není přehánění, je opravdu všude. Když si zadáte do vyhledávání obrázků na Googlu „vlajka Vatikánu“, zhruba dvě třetiny jsou špatně barevná verze z Wikipedie. Poněkud bizarně jsou zde i fotografie, na kterých tato špatná verze existuje v reálu, takže obchody, co tisknou vlajky, použily jako vzor špatnou vlajku z Wikipedie.

Může to znít jako hloupost, jenže Čechy by jistě taky mrzelo, kdyby si celý svět myslel, že jejich vlajka má jiné barvy. Záměrná úprava vlajek je dokonce v některých zemích trestný čin. Nutno ale podotknout, že Vatikán nikdy nevydal žádný manuál, jak jeho vlajka má vypadat, vychází se jen z ústavy, kterou v současné podobě stvrdil až v roce 2000 papež Jan Pavel II.



Takhle vypadá emoji vatikánské vlajky na Facebooku. Vychází ze špatné verze.

Situace nicméně zašla tak daleko, že dokonce i emoji Vatikánu jsou na některých operačních systémech a sociálních sítích špatně. Podle Emojipedie má špatnou verzi, okopírovanou z Wikipedie, například Android, Facebook nebo Twitter. Naopak iOS nebo WhatsApp ji má správnou.

Dnes už je vlajka na Wikipedii správná a dokonce je u hesla o Vatikánu na toto téma dodatek. Škody už jsou ale napáchány.