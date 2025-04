Wikipedia znovu prosí o příspěvek na provoz. I 50 Kč může rozhodnout

Wikipedie má miliardu uživatelů, ale jen malá část z nich přispívá na provoz neziskové organizace Wikimedia Foundation, která největší online encyklopedii provozuje. Ta proto teď znovu žádá, návštěvníky, aby zvážili finanční dar.

Stačí jednorázových 50 Kč, ale poslat lze i víc, případně je možné nastavit pravidelné měsíční platby. Platit lze kartou, PayPalem přes Google Pay nebo Apple Pay. Přispět lze také převodem v eurech pomocí příkazu SEPA a k dispozici jsou i jiné způsoby.

V minulosti o příspěvek žádal osobně Jimmy Walles, zakladatel a šéf Wikimedie. Tentokrát se na uživatele obrací sama organizace. Kdyby dvě procenta čtenářů poslalo 50 Kč, wiki projekty budou moci fungovat i v budoucích letech.

Loňský fiskální rok, který skončil 30. června 2024, byl co do příjmů nejúspěšnější v historii. Ty činily 185 milionů dolarů. Zároveň však výrazně vzrostly náklady na 178 milionů, ty byly také historicky nejvyšší. Díky přebytkům z let minulých by však Wikimedia a její projekty pár měsíců vydržely. Celková hodnota všech aktiv činila asi 271 milionů dolarů.

Wikipedie je nejnavštěvovanější web světa, který neobsahuje reklamy, ani nepodmiňuje čtení přímými platbami. Žije jen z dobrovolných příspěvků, které mají pokrýt náklady na provoz nejen svobodné encyklopedie, ale též sesterských projektů jako Commons, Wiktionary, Wikibooks, Wikiquote, Wikiversity a další.

Příjmy a výdaje Wikimedia Foundation