Wikipedia testovala AI souhrny článků. Rychle to vzdala, editoři se vzbouřili

Wikipedia experimentuje s AI a vyvinula funkci na krátké shrnutí obsahu. Nakonec ji nenasadí, protože se proti ní postavili editoři a editorky. Nechtějí napodobovat Google, který nedávno zavedl AI přehledy ve stejnojmenném vyhledávači. První dvě editorské reakce jsou jednoslovné: yuck, v češtině tedy fuj.

Dvoutýdenní testování AI sumarizací článků začalo 2. června na mobilním webu u 10 % návštěv. Komu byla funkce nabídnuta, musel ji ale povolit. Shrnutí jsou vygenerovaná předem, což vidíme také u Googlu – opakované generování v reálném čase by nejspíš roztavilo servery.

Součástí testu je sběr zpětné vazby v editorské komunitě. Ty jsou veskrze negativní. Jeden editor si myslí, že by se AI přehledy neměly ani testovat, protože způsobí okamžitou škodu v důvěryhodnosti Wikipedie. Encyklopedie se podle něj stala synonymem pro střízlivou nudnost a považuje to za správné. Sumarizace generované strojem podle něj uráží inteligenci čtenářstva.



Takhle by sumarizace mohla vypadat

Další editor ve funkci nevidí problém, pokud bude volitelná. Jenže si můžeme přečíst úvody, které funkci krátkého shrnutí plní, a píší je lidé, oponuje další diskutující. Editoři se necítí dostatečně zapojení do procesu tvorby funkce, kterou vymysleli lidé ve Wikimedia Foundation. Ti podle editorů chtějí mít ve svých životopisech něco zajímavějšího než jen opravování chyb.

AI se svými nepřesnostmi a halucinováním nenahradí lidskou práci. Wikipedia je přesnější zdroj a narušení pověsti nepotřebuje. Encyklopedii lidé využívají, když se chtějí dozvědět víc. Krátké shrnutí problematiky ostatně uvidí v Googlu, na to Wikipedii nepotřebují. I tak by se debata dala do určité míry shrnout.

Wikimedia testování AI sumarizací po negativních reakcích zastavila a chce nejdřív debatovat. Organizace zdůraznila, že proti vůli editorek a editorů nepůjde a že AI považuje za vážné téma.

Výše popsaná situace může znít banálně, ale v konečném důsledku se hraje o budoucnost podoby encyklopedie, ať bude jakákoli. Každé rozhodnutí může mít obrovské dopady. Wikipedia globálně zaznamená kolem 4,5 miliard návštěv. Patří mezi desítku nejnavštěvovanějších webů.