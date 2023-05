Widgety ve Windows 11 si připnete na plochu. Za vypnutí počítače zaplatíte 57 Kč

K ústředním tématům Windows 11 od počátku patří widgety. Miniaplikace, chcete-li. Zřejmě se konečně objeví na pracovní ploše. Microsoft se je snaží zviditelnit a nabídku s widgety průběžně vylepšuje. Jenže tím neřeší jeden ze základních kamenů kritiky – umístění do samostatné nabídky je přinejmenším nepohodlné.

Loni jsem nabídku připodobnil ke druhému Startu, kde umístění widgetů dle mého názoru bylo příhodnější. Smysl by dávalo také jejich umístění na plochu. Zatímco už Redmondští nabídku zvětšili nebo upravili způsob přidává widgetů, na změnu koncepce dosud nedošlo. Konečně plánují zásadní obrat v dosavadním přístupu.

Widgety si nejspíš přidáme na plochu. To jsme naposledy viděli ve Windows 7. Windows Vista je předtím nabídly také, jen je pevně ukotvily do postranního panelu. Pořád však miniaplikace byly viditelné na ploše. O chystané funkci nedávno promluvily zdroje novináře Zaca Bowdena, o její přípravě teď píše také Mayank Parmar.



Nabídka aktuálně vypadá takhle. Postupně se mění v detailech, pořád ale

svým způsobem konkuruje Startu

Na funkci přitom zřejmě nebudeme čekat do Windows 12, zatím se podle dostupných informací počítá s Jedenáctkami. Kdy přesně vývojový tým připínání na plochu zrealizuje, nicméně nevíme. Samostatná nabídka s miniaplikacemi by zaniknout neměla.

Galerie widgety zrovna nepřetéká. Microsoft nabídl pár vlastních, loni tvorbu zpřístupnil třetím stranám a vedlo to zejména ke vzniku miniaplikací Messenger a Spotify. Postupně se objevují další, byť ne od velkých firem. Za widget, který vám umožní vypnout počítač, zaplatíte 57 Kč. (Ne, že by správa napájení nebyla zabudovaná do nabídky Start.) Zadarmo si třeba zahrajete piškvorky.



Takhle by to mohlo vypadat, jde jen o koncept

