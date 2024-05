Widgety míří do nabídky Start ve Windows 11. Zastoupí někdejší aktivní dlaždice

Microsoft se sice zbavil aktivních dlaždic, aby nabídl jednoduché widgety, které umístil do konkurenční nabídky Start, pokud jí tak chceme říkat. Už dva a půl roku tvrdíme, že widgety jsou umístěné na nevhodném místě. Není to jejich jediný problém, ale patří to k důvodům, proč miniaplikace nepovažujeme za zajímavé. Zdá se, že se to konečně změní.

Dočkáme se totiž fúze widgetů se Startem, což alespoň mírně pomůže samotné nabídce Start. Zdaleka to nevyřeší její velice nízkou modifikovatelnost, ale budeme tak mít k ruce pár rychlých informací jako venkovní teplota nebo přehled příchozích e-mailů.

Zatím skrytý přídavek neunikl oku leakerského účtu @thebookisclosed. Funkci objevil v sestavení 26212, jež se nachází v kanále Canary programu Windows Insider, kde Microsoft primárně experimentuje technologicky. Možnost připíchnutí panelu s widgety k nabídce Start v seznamu změn zmíněná není, na něm ovšem přiznaně nenajdeme vypsané všechny novinky.



Postranní panel vlevo

Vývoj navíc nemusel dosáhnout uspokojivého stavu, takže Redmondští funkci zatím nechávají záměrně vypnutou. To v tomto případě potvrzuje i @thebookisclosed.



Postranní panel vpravo

Přinejmenším v aktuální fázi skutečně hovoříme o postranním panelu, v němž se widgety nachází. Umístíte ho buď vlevo, nebo vpravo vedle nabídky Start. Vysune se pokaždé spolu s ní. Microsoft experiment označuje jako Start Menu Companions. V tuto chvíli nic dalšího nevíme.

Není tudíž jasné, jestli sem budeme moct přidávat jen widgety, nebo také jiný obsah. Nevíme, kolik widgetů postranní panel pojme. Jako vždycky platí, že konečná podoba funkce může být jiná. Nebo z experimentu sejde. Mimochodem, loni v létě se neoficiálně šířily informace o tom, že vývojový tým pracuje na podpoře widgetů na ploše. Od té doby je ticho po pěšině.

