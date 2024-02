Wi-Fi HaLow zvládne přenos videa až na několik kilometrů. Polozapomenutá technologie míří do prvních IP kamer

Zatímco při výběru nového notebooku a domácího routeru už všichni pomalu pokukujeme po ultrarychlé Wi-Fi 7 (802.11be), zpovzdálí to všechno sleduje jeden technologický otloukánek, na kterého se úplně zapomnělo.

Nejrychlejší z pomalých sítí a nejen pro IoT

Řeč je samozřejmě o HaLow (802.11ah-2016), o kterém jsme před dlouhými osmi lety prorokovali, že co nevidět připojí všechny naše chytré krabičky k internetu.



Různé typy Wi-Fi a IoT rádiových protokolů

HaLow je totiž subgigahertzová, energeticky úsporná a bezpečná verze Wi-Fi s ohromným dosahem až v řádu jednotek kilometrů. A to vše při rychlostech v rozmezí od několika málo kilobitů za sekundu až po desítky a teoreticky i stovky megabitů!

Díky 868/900 MHz projde signál skoro vším

Když HaLow zkraje roku 2016 získalo svůj obchodní název, naivně jsem se domníval, že v polovině 20. let to bude už naprosto samozřejmá technologie, kterou bude podporovat každá bezpečnostní Wi-Fi kamera a domácí router.



HaLow je subgigahertzová Wi-Fi

Bylo by to skvělé, díky nízkým frekvencím (v Evropě na kmitočtu 868 MHz) totiž signál projde v podstatě jakoukoliv obvyklou překážkou. Nedosáhne vám do sklepa váš ultrarychlý mesh? Pro HaLow to nebude problém. Trápí vás to samé u kůlny kdesi na opačném konci zahrady? I to je pro HaLow brnkačka.



HaLow a kmitočty ostatních Wi-Fi

Nakonec to ale dopadlo trošku jinak a 802.11ah je i na počátku roku 2024 poměrně exotickou hračkou, o které drtivá většina společnosti ani netuší, že vůbec existuje. A to je fakt škoda.

HaLow se rozjíždí trestuhodně pomalu a i certifikace hardwaru začala teprve po pěti letech na sklonku roku 2021. Teď se to snad ale konečně změní.

Wi-Fi kamera s dosahem 2,4 kilometrů

Dosavadní nezájem tradičních velkých značek dal nakonec prostor relativně neznámým rybám, o kterých dnes píše půlka internetu. Podařilo se to třeba australskému expertovi na HaLow Morse Micro, jehož čipy budou pohánět třeba maličkou IP kameru Abode Edge s 6000mAh akumulátorem od Abode Systems. Začne se prodávat v průběhu letošního roku.



WiFi HaLow kamera Abode Edge s dosahem až 2,5 kilometrů

Bateriových kamerek a ideálně dobíjených solárním panelem je sice plný Aliexpress, tato se ovšem díky HaLow pyšní dosahem až na vzdálenost 2,4 kilometrů (1,5 míle)!

Není tedy divu, že když ji výrobce představil na lednovém CES v Las Vegas, dostala se krátce na titulní stránky mnoha technologických webů, kde zastínila obvyklou veletržní TCP/IP bižuterii.

FaceTime přes Wi-Fi a na 3 kilometry

Aby nová hvězda na scéně krátce po CESu zase co nevidět nezapadla, inženýři z Morse Micro vyrazili na sanfranciskou Ocean Beach zahlcenou rádiovým šumem z okolní civilizace, připojili dva tablety k HaLow hotspotu, spustili videochat FaceTime a začali se navzájem vzdalovat.

Tříkilometrový test HaLow Wi-Fi:

Kdybyste byli připojení k běžné domácí Wi-Fi, obraz videa by začal vypadávat už před domem. Toto je ale HaLow Wi-Fi!

Ve vzdálenosti 250 metrů od hotspotu proto přenosová rychlost dosahovala stále úctyhodných 17 Mb/s a obraz a zvuk byly naprosté plynulé.



500 metrů, 11 Mb/s

Když se figurant dostal do vzdálenosti 1000 metrů, rychlost spojení klesla na 11 Mb/s, což ale pro videokonferenci samozřejmě nadále stačilo.



1000 metrů, 11 Mb/s

Ve vzdálenosti 2000 metrů to pořád dělalo neuvěřitelných 7,5 Mb/s a teprve po třech kilometrech od hotspotu a v otevřené krajině začal obraz vypadávat, byť přenos zvuku stále fungoval a spojení dosahovalo rychlosti okolo 1 Mb/s.



3000 metrů, 1 Mb/s

Jeden HaLow čip zvládne tisíce klientů

Na velký dosah pamatuje i samotná technologie, takže současné HaLow čipy zvládnou až 8000 připojených a skrze WPA3 zabezpečených klientů. Platí to jak o modulech od Morse Micra, tak třeba o čipech FGH100M od Quectelu, který je jedním z mála tradičních výrobců RF integrovaných obvodů, jenž se také vrhl do těchto zatím nepříliš probádaných vod.



HaLow modulů je zatím jako šafránu, už se ale zapojil i známý výrobce RF čipů Quectel

Jeho drobný HaLow modul s rozměry 13×13 mm podporuje americké i evropské kmitočty 850-950 MHz a při šířce pásma 1-8 MHz dosáhne nejvyšší linkové rychlosti do 32,5 Mb/s.

Mimochodem, HaLow zvládne v 16MHz šířce pásma a s využitím vícero streamů teoreticky až 347 Mb/s, takže je to technologie, která má stále ohromný potenciál k rozvoji.

Konkurence pro lokální 5G

Podle analytiků proto není HaLow mrtvý a to nejlepší má stále před sebou. A to přesto, že se doposud rozvíjel ve stínu mnohem citovanějších rádiových technologií pro IoT, které sice přinášejí zanedbatelnou spotřebu, ale také nízkou přenosovou rychlost vhodnou hlavně pro transport jednoduchých telemetrických zpráv.



Wi-Fi HaLow kamera Askey

HaLow je naopak v nitru vlastně docela běžné Wi-Fi a IP síť, která pouze přináší nové energeticky úsporné režimy, optimalizaci a kmitočty. Díky velkému dosahu, prostupnosti signálu překážkami a počtu připojených klientů k hotspotu by tak mohla časem fungovat i ve skladech a fabrikách zítřka, jejichž případové studie se doposud točily hlavně okolo mobilních technologií z ranku 5G.