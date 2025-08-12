Wi-Fi 8 dorazí za tři roky. Zaměří se na spolehlivost a rychlost při horším signálu

V koncových zařízeních se pomalu zabydluje Wi-Fi 7, v roce 2028 už ale dorazí další generace. Pracovní skupina dokončuje první návrh standardu IEEE 802.11bn známého jako Wi-Fi 8 či také Ultra High Reliability. Zatímco stávající generace se zaměřila na maximalizaci rychlosti (též se jí přezdívalo Extremely High Throughput), osmičková verze chce zvýšit spolehlivost v různých ztížených podmínkách.
Qualcomm, který je součástí skupiny, jež standard připravuje, už má v ruce několik čísel a vizí, kterých chtějí inženýři dosáhnout. Wi-Fi 8 má například:
- Zvýšit rychlost minimálně o 25 % v místech se špatným signálem.
- O 25 % snížit počet ztracených packetů, zejména při přecházení mezi přístupovými body.
- O 25 % snížit latenci na 95. percentilu. Nikoliv tedy průměrnou, ale latenci pro 5 % nejhorších možných případů.
Snížení latence má pomoci v nových aplikacích využívajících rozšířenou realitu, lokální AI apod., kde je potřeba co nejrychlejších reakcí. Packety se pak nebudou tolik ztrácet u domácích mesh sítí při cestování (roamingu) mezi jednotlivými uzly, ale větší dopad to bude mít v průmyslu, na stadionech či v akademických sítích, kde jsou meshe mnohem rozsáhlejší a počet uživatelů násobně vyšší.
|Název
|Standard
|Pásma
|Šířka
|Streamů
|Modulace
|Propustnost
|Wi-Fi 1
|802.11b
|2,4 GHz
|až 20 MHz
|1
|64-QAM
|11 Mb/s
|Wi-Fi 2
|802.11a
|5 GHz
|až 20 MHz
|1
|64-QAM
|54 Mb/s
|Wi-Fi 3
|802.11g
|2,4 GHz
|až 20 MHz
|1
|64-QAM
|54 Mb/s
|Wi-Fi 4
|802.11n
|2,4 + 5 GHz
|až 40 MHz
|4
|64-QAM
|600 Mb/s
|Wi-Fi 5
|802.11ac
|5 GHz
|až 160 MHz
|4
|256-QAM
|3,5 Gb/s
|Wi-Fi 6
|802.11ax
|2,4 + 5 GHz
|až 160 MHz
|8
|1024-QAM
|9,6 Gb/s
|Wi-Fi 6E
|802.11ax
|2,4 + 5 + 6 GHz
|až 160 MHz
|8
|1024-QAM
|9,6 Gb/s
|Wi-Fi 7
|802.11be
|2,4 + 5 + 6 GHz
|až 320 MHz
|16
|4096-QAM
|46,1 Gb/s
|Wi-Fi 8
|802.11bn
|2,4 + 5 + 6 GHz
|až 320 MHz
|16
|4096-QAM
|46,1 Gb/s
Běžní uživatelé by se ale měli nejvíce všimnout oné vyšší rychlosti v případech, kdy mají „jednu čárku“. Schopnost vyčistit signál tak, aby rychlost dramaticky neklesala při rušení nebo blokování signálu zdmi, bude důležitější než posouvání hranice maximální propustnosti.
Qulacomm také zmiňuje, že součástí Wi-Fi 8 má být lepší ochrana proti rušení jinými technologiemi. To je typické na mobilu, kdy antény nebo tytéž frekvence mohou najednou využívat Wi-Fi, Bluetooth a UWB.