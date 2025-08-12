Živě Premium
Wi-Fi 8 dorazí za tři roky. Zaměří se na spolehlivost a rychlost při horším signálu | Ilustrace: AI Gemini

Wi-Fi 8 dorazí za tři roky. Zaměří se na spolehlivost a rychlost při horším signálu

Lukáš Václavík
12. srpna 2025
  • Wi-Fi 8 neposune rychlost v laboratorních podmínkách, ale u vás doma ano.
  • Zvýší se také spolehlivost sítí a zkrátí odezva.
  • Standard 802.11bn se momentálně připravuje a hotový bude v roce 2028.

V koncových zařízeních se pomalu zabydluje Wi-Fi 7, v roce 2028 už ale dorazí další generace. Pracovní skupina dokončuje první návrh standardu IEEE 802.11bn známého jako Wi-Fi 8 či také Ultra High Reliability. Zatímco stávající generace se zaměřila na maximalizaci rychlosti (též se jí přezdívalo Extremely High Throughput), osmičková verze chce zvýšit spolehlivost v různých ztížených podmínkách.

Qualcomm, který je součástí skupiny, jež standard připravuje, už má v ruce několik čísel a vizí, kterých chtějí inženýři dosáhnout. Wi-Fi 8 má například:

  • Zvýšit rychlost minimálně o 25 % v místech se špatným signálem.
  • O 25 % snížit počet ztracených packetů, zejména při přecházení mezi přístupovými body.
  • O 25 % snížit latenci na 95. percentilu. Nikoliv tedy průměrnou, ale latenci pro 5 % nejhorších možných případů.

Snížení latence má pomoci v nových aplikacích využívajících rozšířenou realitu, lokální AI apod., kde je potřeba co nejrychlejších reakcí. Packety se pak nebudou tolik ztrácet u domácích mesh sítí při cestování (roamingu) mezi jednotlivými uzly, ale větší dopad to bude mít v průmyslu, na stadionech či v akademických sítích, kde jsou meshe mnohem rozsáhlejší a počet uživatelů násobně vyšší.

Název Standard Pásma Šířka Streamů Modulace Propustnost
Wi-Fi 1 802.11b 2,4 GHz až 20 MHz 1 64-QAM 11 Mb/s
Wi-Fi 2 802.11a 5 GHz až 20 MHz 1 64-QAM 54 Mb/s
Wi-Fi 3 802.11g 2,4 GHz až 20 MHz 1 64-QAM 54 Mb/s
Wi-Fi 4 802.11n 2,4 + 5 GHz až 40 MHz 4 64-QAM 600 Mb/s
Wi-Fi 5 802.11ac 5 GHz až 160 MHz 4 256-QAM 3,5 Gb/s
Wi-Fi 6 802.11ax 2,4 + 5 GHz až 160 MHz 8 1024-QAM 9,6 Gb/s
Wi-Fi 6E 802.11ax 2,4 + 5 + 6 GHz až 160 MHz 8 1024-QAM 9,6 Gb/s
Wi-Fi 7 802.11be 2,4 + 5 + 6 GHz až 320 MHz 16 4096-QAM 46,1 Gb/s
Wi-Fi 8 802.11bn 2,4 + 5 + 6 GHz až 320 MHz 16 4096-QAM 46,1 Gb/s

Běžní uživatelé by se ale měli nejvíce všimnout oné vyšší rychlosti v případech, kdy mají „jednu čárku“. Schopnost vyčistit signál tak, aby rychlost dramaticky neklesala při rušení nebo blokování signálu zdmi, bude důležitější než posouvání hranice maximální propustnosti.

Qulacomm také zmiňuje, že součástí Wi-Fi 8 má být lepší ochrana proti rušení jinými technologiemi. To je typické na mobilu, kdy antény nebo tytéž frekvence mohou najednou využívat Wi-Fi, Bluetooth a UWB.

Zdroje a další informace: Qualcomm
