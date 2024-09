Wi-Fi 7 je definitivně tady a nemusí stát majlant. Test herního routeru Asus TUF Gaming BE3600

Rozhraní Wi-Fi 7 (802.11be) je tady a s ním první Wi-Fi 7 zařízení včetně Wi-Fi routerů, které nemusí nutně stát jmění.

Plusy 2,5Gb/s WAN

Agregace WAN i LAN

Snadné a bohaté nastavení

Užitečné herní funkce

AiMesh

Vysoké rychlosti Minusy Větší rozměry

Slabší napájecí adaptér 9 /10 Hodnocení

Proč vlastně chtít Wi-Fi 7 router, když je zařízení podporujících Wi-Fi 7 poskrovnu? Jednoduše proto, že router nekupujete na rok či dva, ale na čtyři a více let, kdy už budou Wi-Fi 7 zařízení naprosto běžnou záležitostí. Budete tak připraveni na budoucnost. Zejména pokud vyžadujete co nejvyšší rychlosti a velké množství připojených zařízení, dává smysl sáhnout po co nejnovějším standardu. Oproti Wi-Fi 6/6E přináší u těchto cenově dostupných dvoustreamových modelů 1,2× vyšší přenosovou rychlost – až 3 570 Mb/s (688 Mb/s ve 2,4GHz a 2 882 Mb/s v 5GHz pásmu) namísto 3 000 Mb/s, a to díky nové 4096-QAM modulaci oproti 1024-QAM.

Uzpůsoben pro hráče

Wi-Fi router Asus TUF Gaming BE3600 je vcelku rozměrný, navíc se čtyřmi neoddělitelnými anténami, takže si pro něj budete muset vyhradit větší prostor, nebo jej například umístit na zeď. Asus si ale dal záležet na jeho vzhledu a hned na první pohled je zřejmé, že jde o výkonný herní Wi-Fi router. Vybavil jej uvnitř i hliníkovými chladiči a LAN porty oplechoval pro maximální fyzickou odolnost. Zároveň je port LAN 4 jako herní, kdy na něj jdou primárně herní pakety.

Oproti předchozímu modelu Wi-Fi 6 TUF Gaming AX3000 byla zvýšena účinnost chlazení o 25 %. A bylo to potřeba, protože je vybaven výkonným čtyřjádrovým 2GHz procesorem Broadcom BCM6764L.