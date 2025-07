WhoFi ukazuje, že je možné identifikovat konkrétní osoby jen pomocí Wi-Fi signálu

Zatím jde jen o experimentální výzkum, reálně vám zatím nic nehrozí, ale italským vědcům z katedry informatiky (Department of Computer Science) na univerzitě La Sapienza v Římě se podařilo dokázat, že každý má svůj vlastní unikátní způsob, jak ovlivňuje Wi-Fi signál okolo sebe. I bez kamer, klidně přes stěny a překážky, je možné poznat nejen, že v místnosti někdo je, ale dokonce i kdo konkrétně to je.

WhoFi se zaměřuje hlavně na reidentifikaci, tedy určení, zda jde o tu samou osobu, která se objevila už dříve. Protože vliv na Wi-Fi má nejen oblečení, ale hlavně i celkové složení těla včetně kostí a vnitřních orgánů, dokáže se WhoFi vyrovnat i se změnou vzhledu.

Biometrická data se získávají z informace o stavovém kanálu (Channel State Information – CSI), který se v případě Wi-Fi používá pro zpřesnění komunikace s více zapojenými anténami (MIMO) s OFDM modulací signálu. Nejde tedy jen o běžné měření síly signálu, ale komplexní data v CSI obsahují informace o amplitudě signálu (síla přijímaného signálu) a fázi signálu (časový posun signálu) pro každou subnosnou vlnu a pár antén.

Výzkum se zaměřil na filtraci a normalizaci vstupních dat získaných z CSI, které se následně skrze hlubokou neuronovou síť proženou enkodérem s využitím transformerů a vytvoří finální biometrický podpis.



Schéma vytváření biometrického podpisu Zdroj: Arxiv.org

Během trénování se systém učí, aby dokázal odlišit různé osoby a různé signály té samé osoby. Dokáže pak tedy s novým vstupním signálem identifikovat, zda jde o tu samou osobu, pro kterou má už v systému uložený biometrický podpis. Výzkum se zatím nezmiňuje o identifikaci více osob najednou, či jak se může měnit signál známé osoby, když je tam i někdo další.

Zatím se jen potvrdilo, že identifikace osob prostřednictvím měření stavových informací v Wi-Fi signálu je možná. V budoucnu to bude využitelné nejen v rámci dohledových center zajišťujících bezpečnost, ale v domácnosti by třeba mohl systém automaticky rozeznat, kdo je v dané místnosti a nastavit automaticky jeho preference. To ale určitě ještě pár let potrvá.