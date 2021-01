WhatsApp se dušuje, že nevidí do zpráv uživatelů. Přesto Signal a Telegram raketově rostou

V posledním týdnu WhatsApp získává negativní mediální obraz. Chystaná změna uživatelských podmínek totiž naznačila, že by do dat uživatelů mohl vidět Facebook. To zajistilo odliv uživatelů ke konkurenci slibující více soukromí.

Komunikátor WhatsApp bývá oblíbený právě díky šifrování, které nabízí a provozovatel tak nemá přístup přímo ke zprávám a tomu, co si uživatelé mezi sebou posílají. Nejnovější uživatelské podmínky služby ale dávají prostor pro sdílení některých údajů s Facebookem. To se týká třeba telefonního čísla, nákupů a dalších údajů.

Podobný pokus přitom proběhl již v minulosti, kdy se ale ozvalo Německo a tyto praktiky blokovalo. Reálně se tak pro uživatele příliš mnoho nemusí změnit a sdílení některých údajů mezi svými produkty je pro Facebook poměrně logickým krokem. Je ale pochopitelné, že se uživatelé cítí ohroženi a ochuzeni právě o onen pocit soukromí, který jim dávalo šifrování zpráv. Nyní tak hromadně přechází ke konkurenci.



WhatsApp se brání a snaží poukázat na to, že zprávy jsou na platformě stále soukromé

Mohou za ostatně i nepokoje, které v poslední době nastaly v USA. Mnoho lidí totiž hledá bezpečné útočiště, kde mohou nepozorovaně komunikovat s ostatními i po tom, co jsou některé celé služby rušeny. Facebook se sice snaží celou situaci zachránit a uvádí, že chaty jsou stále šifrované a soukromé, stejně jako že nedochází k logování kdo komu volá či píše.

Pomohl i Elon Musk

K přílivu uživatelů ostatním aplikacím pomohl i Elon Musk, který před týdnem tweetnul prostou zprávu – použijte Signal. Tedy zabezpečený komunikátor, který podporuje end-to-end šifrování a hlavně, nepatří Facebooku.

A jak to podle čísel vypadá, uživatelé se opravdu přesouvají. Za poslední dny totiž Signal a i Telegram, další z komunikátorů zakládající si na soukromí, zaznamenali velký nárůst počtu stažení a obě dvě aplikace trendují nejen v USA, ale i jinde po světě co do počtu stažení. Konkrétně Signal v Americe zaznamenal 677% nárůst, zatímco Telegram 144%.

Telegram přitom nyní oznámil, že překročil hranici 500 milionů aktivních uživatelů za den. To sice stále nemá na čísla Facebooku a jeho Messengeru a WhatsAppu (zde jsou udávaná čísla 2,5, resp. 2 miliardy uživatelů), jedná se ale již o velké množství lidí. Toto číslo přitom pravděpodobně poroste a nejen u Telegramu – Facebook se totiž chystá spojit komunikátory v Instagramu i Messengeru do jednoho, což se mnohým nelíbí.