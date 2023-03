WhatsApp, Messenger, Instagram a mnohé další. Návod, jak sloučit „kecálky“ do jedné aplikace

Na internetu existuje nepřeberné množství různých služeb umožňujících instant messaging. Pokud je chce člověk používat i na počítači, je možné je sloučit do jedné.

WhatsApp, Messenger, Instagram, Telegram, Skype, Hangouts a řada dalších. Alespoň jednu z těchto služeb využívá snad každý a řada z nás ne jenom jednu. To občas může působit docela zmatek. Pokud jejich prostřednictvím komunikujete i na počítači, existuje několik způsobů, jak si práci s nimi zjednodušit. Některé služby totiž umožňují tyto „kecálky“ sloučit do jednoho rozhraní. V tom je pak můžete ovládat a jednoduše mezi nimi přepínat. Výhodné může být třeba i jednotné nastavení notifikací, aby vás zbytečně neotravovala upozornění z několika zdrojů.

Rozšíření v Chromu

Jedno z řešení je určené pro uživatele prohlížeče Chrome. Pro ten totiž existuje rozšíření, které toto sloučení základních textovacích platforem umožňuje. V seznamu rozšíření jej najdete pod názvem All in one chat. 1

Jedná se o jednoduchého pomocníka, který služby sjednotí do prostředí Chromu. Po nainstalování a spuštění si vyberte z nabídky (viz box), kterou z nich chcete v seznamu používaných messengerů a sociálních sítí mít. V prostředí prohlížeče se pak ke službě přihlásíte stejně, jak jste zvyklí při jejím používání na počítači. Například WhatsApp bude vyžadovat naskenování QR kódu ze spuštěné mobilní aplikace. 2