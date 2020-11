WhatsApp konečně umožní smazat velké soubory z konverzací, aby nezabíraly místo

Jestliže aktivně používáte komunikátor WhatsApp, tak jste si pravděpodobně všimli, že aplikace zabírá čím dál více místa, všechna data totiž ukládá lokálně. Nově ale umožní rychle smazat několikrát přeposlané obrázky a GIFy.

Komunikátor WhatsApp se chlubí zabezpečením všech konverzací, ke kterým nemá přístup ani samotná služba. I kvůli tomu jsou všechna data ukládána lokálně do telefonu a není možné si je zobrazit třeba z webového prohlížeče bez připojení právě ke smartphonu. Jediná možná záloha je pak do souboru na vašem zařízení, či případně do vybraného cloudového úložiště. Data ale nejsou uložena na serverech Facebooku, jako je tomu třeba u Messengeru.

I proto obsah aplikace na telefonu umí značně nabobtnat a za roky používání může zabírat i několik GB dat – záleží hlavně na tom, jaké zprávy si mezi přáteli posíláte. Řešení přitom doposud nebylo zcela jednoduché a museli jste hledat jednotlivé velké soubory, či případně smazat vše. Vývojáři ale nyní konečně přichází s novinkou, která umožní hromadné mazání přímo z nastavení.

Nová funkce vám zobrazí nejen největší soubory, ale také ty zprávy, které jste několikrát přeposlali, včetně různých GIFů apod. Můžete je dokonce vybrat hromadně a následně smazat a ulevit tak svému telefonu. nezapomeňte ale, že o odstraněná data přijdete, pokud jste si je neuložili jinam. Novinka je postupně aktivována všem uživatelům a najdete ji v Nastavení – Data a úložiště – Správa úložiště.