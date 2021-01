WhatsApp bude na počítačích vyžadovat ověření otiskem prstu nebo skenem obličeje

Komunikační aplikaci WhatsApp můžete používat nejen na mobilních telefonech s operačními systémy Android a iOS, ale také na počítačích. V takovém případě lze využít buď webové rozhraní nebo desktopovou aplikaci, jež je k dispozici pro Windows a macOS. Při přihlášení uživatelé ověřují svou totožnost mobilní aplikací – naskenováním QR kódu.

Teoreticky je tak možné, aby se někdo, kdo získá přístup k odemčenému telefonu, přihlásil na web nebo do aplikace účtem jiného uživatele. Právě tuto situaci má nově řešit biometrické ověření, které bude vyžadováno při propojování účtu. Provozovatel platformy to ve čtvrtek uvedl na sociální síti Twitter.

Bezpečnější WhatsApp

Důvodem k zavedení tohoto bezpečnostního prvku je dle provozovatele snaha zamezit situaci, kdy by se k účtu mohl dostat někdo nepovolaný. Záškodník by pak mohl nejen číst všechny přijaté a odeslané zprávy, ale též vstupovat do konverzace jménem postiženého uživatele.

Nutno podotknout, že WhatsApp tuto možnost úplně nezanedbal – v mobilní aplikaci lze v sekci WhatsApp Web zjistit, kde a kdy byl aktuální účet používán. Uživatel může konkrétní nebo všechna zařízení z daného účtu odhlásit – v takovém případě pak bude aplikace nebo web opět požadovat naskenování QR kódu.



WhatsApp bude vyžadovat ověření otiskem prstu nebo skenem obličeje

Nová vrstva zabezpečení bude ve výchozím nastavení aktivována na všech iPhonech s operačním systémem iOS 14 a vyšším s Touch ID či Face ID a na telefonech s Androidem, které mají povolené biometrické ověřování (například otiskem prstu).

Vše se odehraje v mobilu

Požadavek na autorizaci otiskem nebo skenem obličeje nebude možné deaktivovat. Zobrazovat se nebude pouze na zařízeních bez biometrického ověřování – tedy na levných telefonech bez čtečky otisků prstů a zařízeních, jež mají tuto možnost vypnutou.

Nový prvek zabezpečení pochopitelně neznamená, že by WhatsApp chtěl přistupovat nebo dokonce shromažďovat skeny obličejů nebo otisky prstů. Ověřování bude probíhat pouze v telefonu v rámci systémového aplikačního rozhraní. Mobil tedy předá aplikaci informaci jen o (ne)úspěšnosti autorizace. Poté bude stále nutné naskenovat QR kód.

Dalším bezpečnostním mechanismem bude zasílání upozornění v případě, že se někdo přihlásí k vašemu účtu na webu nebo z počítače. Nová verze aplikace WhatsApp s uvedenými novinkami by měla být uvolněna v nadcházejících dnech.