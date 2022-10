WhatsApp má velký výpadek. Zprávy ani další služby už hodiny nefungují

Uživatelé komunikační služby WhatsApp začali v úterý 25. října kolem deváté hodiny ráno hlásit problémy s její funkčností. Na webu DownDetector, který sleduje výpadky služeb, takto u WhatsAppu vyskočil graf uživatelských hlášení problémů:

Nejedná se o drobnou nefunkčnost, problémy přetrvávají i nyní při vydání tohoto článku, dvě a půl hodiny od začátku.

Téměř tři čtvrtiny uživatelů, kteří hlásili potíže, uváděly problémy s posíláním a příjmem zpráv. Necelá čtvrtina hlásila potíže s aplikací. Z komentářů vyplývá, že v některých lokalitách se problémy postupně objevovaly a mizely v několika vlnách. Downdetector eviduje také výpadky Facebooku a Instagramu, ale žádný z nich není tak dramatický jako počet hlášení o nefunkčním WhatsAppu.

V praxi se nedostupnost služeb nejčastěji projevovala nemožností odesílat zprávy. U zpráv se zobrazoval indikátor hodin, naznačující, že nebyly odeslány. Části uživatelů se při spuštění aplikace v horní části obrazovky zobrazovalo otáčející se kolečko a nápis „připojování“.

Twitterový účet, na kterém WhatsApp informuje o výpadcích, mlčí. Mluvčí společnosti Meta, která službu provozuje, pro BBC prohlásil: „Jsme si vědomi toho, že někteří lidé mají v současné době potíže s odesíláním zpráv a pracujeme na tom, abychom co nejrychleji obnovili WhatsApp pro všechny.“

V říjnu loňského roku došlo k rozsáhlému výpadku všech služeb společnosti Meta, trvajícímu téměř šest hodin. Uživatelé se tehdy nemohli připojit k Facebooku, WhatsAppu ani Instagramu. Později se ukázalo, že tento problém souvisel s chybnou konfigurací DNS (Domain Name System).

Oživeno v 11.40 | Jak už to u takových článků bývá, dlouhý výpadek skončí přesně v okamžiku jejich publikace. A to jsme schválně čekali, jestli to nebude jen něco malého… Na našich telefonech už WhatsApp funguje, nicméně na Twitteru lidé stále posílají zprávy, že problémy přetrvávají.