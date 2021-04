Western Digital by se mohl stát největším výrobcem NAND pamětí. Pokukuje po Kioxii

Druhý největší výrobce NAND čipů je možná na prodej. Kioxia sice plánovala, že na podzim 2020 vstoupí na burzu, z emise akcií ale nakonec kvůli covidu a obchodní válce mezi USA a Čínou sešlo.

Podle listu The Wall Street Journal je ale možný ještě jeden scénář, Kioxii odkoupí některý z konkurentů. Zájem údajně mají Western Digital a Micron, obchod by mohl mít hodnotu až 30 miliard amerických dolarů. Žádná ze zmíněných firem se ke spekulacím nechtěla vyjádřit a ani zdroje WSJ nemají jasno v tom, jestli je Kioxia na prodej celá, či jen její část.

Firma vznikla před třemi lety odštěpením paměťové divize Toshiby. Japonská společnost si v novém podniku ponechala přibližně 41% podíl, lehce přes 3 % drží Hoya a 56 % akcií patří investiční společnosti Bain Capital. Na prodej by potenciálně mohl být jen podíl Bainu.

Největší výrobci NAND pamětí Výrobce Tržby 20Q4 Podíl 20Q4 Samsung 4 644 000 $ 32,9 % Kioxia 2 749 000 $ 19,5 % WD / SanDisk 2 034 000 $ 14,4 % SK Hynix 1 638 800 $ 11,6 % Micron 1 574 000 $ 11,2 % Intel 1 208 000 $ 8,6 % Ostatní 250 800 $ 1,8 % Celkem 14 099 000 $ 100,0 %

Ať už Kioxii koupí kdokoliv, výrazně by to zahýbalo trhem. Při spojení s Micronem by se firma dostala na dosah Samsungu. WD by se případnou akvizicí dostala do čela žebříčku. Ten i tak čeká velká změna, protože SK Hynix pohltí paměťovou divizi od Intelu. Zajímavostí je, že Western Digital vlastní dvě továrny na paměti spolu s Kioxií. WD se k nim dostal akvizicí SanDisku v roce 2016.

Kioxia kromě samotný NAND pamětí vyrábí i koncová úložiště, která tyto čipy využívají. Jde o SSD, paměťové karty nebo flashdisky. Vlastní značkou nahradila dřívější brand OCZ patřící Toshibě. Před dvěma lety firma koupila i divizi SSD od Lite-onu.