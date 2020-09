Webový prohlížeč Edge je rychlejší, štíhlejší a efektivnější, chlubí se vývojáři

Softwarová inženýrka Kim Denny publikovala na blogu Windows příspěvek o dosavadním vývoji webového prohlížeče Edge. Microsoft dle ní provedl v uplynulých měsících celou řadu úprav, díky kterým je tento software rychlejší a efektivnější.

„Když otevřete prohlížeč, máte v hlavě nějaký cíl a my vám ho chceme pomoci dosáhnout co nejrychleji. Sledujeme každý krok v nejběžnějších scénářích prohlížení, abychom pomohli zkrátit čas od začátku do konce.“ píše se v příspěvku.

Rychlejší Edge

Ve verzi 81 přišel prohlížeč s profilem řízenými optimalizacemi (Profile-Guided Optimizations; PGO), jejichž cílem bylo přednostní zpracovávání nejdůležitějších částí kódu. O dvě verze později následovaly další optimalizace (Link-Time Optimizations; LTO), vylepšující využití paměti.

Měření výkonnostním testem Speedometer 2.0 ukázalo, že provedené změny přinesly své ovoce. Obě techniky prokazatelně zlepšily rychlost Edge až o 13 % ve srovnání s předchozími verzemi, což je nesporně chvályhodné.

Kromě hrubé rychlosti pracovali vývojáři také na uživatelském zážitku při používání této aplikace. V dubnu tohoto roku se webový prohlížeč dočkal vylepšení animace posouvání a lepší odezvy na různé podněty, například na klepnutí. Díky těmto změnám působí Edge živějším dojmem.

Menší a efektivnější

Tím však snaha o lepší browser zdaleka nekončí. Tým vývojářů stále pokračuje na snížení velikosti obsazené operační paměti a zatížení procesoru. Velká květnová aktualizace například podle interních testů snižuje využití paměti až o 27 %.

Microsoft také za poslední rok zmenšil velikost Edge o polovinu, takže nezabírá příliš mnoho místa na pevném disku. „Stále pracujeme na tom, aby Microsoft Edge byl rychlejší a efektivnější než kdy předtím.“ uvádí Kim Denny.

Možná i díky uvedeným změnám předběhl Edge v březnu tohoto roku dosavadní dvojku v prohlížečích Mozilla Firefox. Dle NetMarketShare tomuto segmentu stále dominuje Chrome se 70,9 %, následuje Edge s 8,5 %, Firefox s 7,1 % a Internet Explorer s 3,8 %.