Webový Kalendář Google dostal nový postranní panel pro rychlý přístup k Mapám

Po nedávné integraci Úkolů Google do webového Kalendáře se v pravém postranním panelu objevuje další nová ikonka. Patří Mapám Google a umožňuje nejen snadné vyhledávání, ale i přístup k sekcím Poslední a Uloženo, informuje web XDA Developers.

Na záložce Poslední se zobrazují vyhledávací dotazy zadané na všech zařízeních se stejným účtem Google. Na kartě Uložené najdete všechna místa, která jste si uložili do nějaké kolekce či seznamu. Po klepnutí do vyhledávacího pole se zobrazí tři tlačítka: Potraviny, Jídlo s sebou a Hotely.

Mapy v Kalendáři Google

Díky novému panelu můžete snadno vyhledávat adresy, firmy, podniky a místa, aniž byste museli opouštět prostředí webového kalendáře. Funkce Vyhledávání v bočním panelu funguje stejně jako v plné verzi aplikace Mapy Google – pod výřezem mapy s polohou se zobrazují další podrobnosti včetně fotografií.

V dolní části panelu jsou po nalezení místa k dispozici čtyři tlačítka. Přes ně si můžete nechat naplánovat trasu, uložit místo do seznamu, odeslat ho do vybraného mobilního telefonu nebo zkopírovat odkaz do schránky pro další použití.

V panelu nechybí ani tlačítko Otevřít v Mapách, jež otevře příslušnou mapu na samostatné kartě prohlížeče. Přes postranní nabídku tak lze nyní přistupovat k poznámkové aplikaci Google Keep, úkolníčku Úkoly Google a již zmiňovaným Mapám.

Nový postranní panel Mapy se zobrazuje uživatelům s osobními účty Google. Dle dostupných informací není v současnosti k dispozici pro účty Google Workspace. V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné oficiální informace týkající se této funkce nebo toho, zda bude nakonec uvolněna i pro uživatele Workspace.

