Webkamery jsou nový toaletní papír. V obchodech prostě nejsou

Zavedení karantény způsobilo v prvních dnech vykoupení trvanlivých potravin a toaletního papíru. S hromadným nástupem práce z domova však z obchodů zmizel i jeden méně exponovaný artikl: webové kamery. Na rozdíl od potravin a hygienických potřeb však obnovení dodávek není tak jednoduché.

Zatímco například těstovin jsou plné místní sklady a zběsilé nakupování jen přesune odbyt o pár dní dopředu, nicméně z dlouhodobého hlediska se spotřeba nezvýší a skladové zásoby jsou na to tedy připraveny, zájem o webkamery znamená znenadání daleko větší poptávku, na kterou není připraven ani prodejce, ani výrobce. Poptávka je to navíc celosvětová, webkamery už jsou kompletně vyprodané například i v USA.





Ať už CZC.cz nebo Alza, webové kamery prostě nejsou...

Ačkoli dnes prakticky všechny služby pro videokonference podporují mobilní telefony a snad každý mobil má přední kameru, často se hodí mít videokonferenci přímo v počítači. V noteboocích jsou přitom webové kamery často nevalné kvality a u stolních počítačů vůbec. Zvýšené poptávce o externí webové kamery se tedy nemůžeme divit.

„Několik desítek webkamer by nám mělo přijít během zítřejšího dne, ale je velmi pravděpodobné, že se během pár dnů opět vyprodají. I dodavatelé mají aktuálně tohoto zboží nedostatek, ale samozřejmě se je budeme snažit pro naše zákazníky zajistit co nejdříve, jak to bude možné,“ řekl nám k situaci Tomáš Pilský, obchodní ředitel CZC.cz.

Můžete použít akční kameru, foťák nebo mobil

Existují však ale i jiné cesty, jak si webkameru obstarat, a to i s daleko lepším obrazem. Můžete použít například grabovací karty určené primárně pro hráče, které dokáží obraz z HDMI převést do USB vstupu. Běžně se takto zaznamenává vstup na monitor z grafické karty nebo herní konzole, ale můžete takto připojit i fotoaparát s HDMI výstupem nebo třeba akční kameru GoPro. Zpravidla bude zapotřebí ještě redukce z micro-HDMI na běžné HDMI a samotný streamer stojí několik tisíc, ale možnost to je. A kdo ví, třeba se z vás nakonec stane herní streamer a krabičku využijete i k jejímu primárnímu účelu.

A zkusit se dá také třeba aplikace DroidCam, která z telefonu s Androidem udělá webkameru připojenou k PC. Dokonce bezdrátově.