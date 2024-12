Webkameru použije více aplikací najednou. Zvláštní režim najdete ve Windows 11 Dev

Microsoft zkouší pár novinek v programu Windows Insider. Jednu z nich popsal kolega na MobilManii – Propojení s telefonem podporuje sdílení souborů s iPhony. Herní komunitu zvou vývojáři k vyzkoušení zvláštního Edge. Kvůli tomu ovšem nemusíte instalovat betaverzi Windows, stačí betaverze prohlížeče.

Windows 11 Insider Preview build 22635.4655 v kanále Beta zasahují do sekce Doporučené v nabídce Start. Revoluci nečekejte, vývojový tým pouze slibuje, že zkvalitní návrhy webových stránek. Tyto návrhy by měly být kvalitnější a vycházet z historie prohlížení.

Dialog pro sdílení zobrazuje malý náhled, když sdílíte webové stránky. Používáte-li tapety ze Spotlightu na zamykací obrazovce, najdete na ní více informací o obrázku skrze tlačítko v pravém horním rohu. Chování tlačítka redmondští upravují rovněž na ploše, kde se dodatečné informace zobrazí už v momentě, kdy nad něj přesunete ukazatel.



Webkameře umožníte, aby k ní přistupovalo víc programů najednou

Užitečnější novinku najdete v kanále Dev ve Windows 11 Insider Preview build 26120.2702. Operační systém konečně dovolí, aby webkameru používalo několik aplikací najednou. Jde o volitelnou funkci, kterou musíte zapnout v pokročilé konfiguraci v Nastavení | Bluetooth a zařízení.

Právě tam najdete ještě druhou novinku. Zvláštní režim fungování webkamery omezí na základní funkce. Není to nic, co by za běžných okolností bylo žádoucí. Microsoft režim považuje za poslední možnost, která může přijít vhod, pokud kamera nefunguje správně. Pomůže vám odhalit příčinu nesprávného chování zařízení.

Microsoft do kanálu Dev dále zavádí dříve slíbené API pro poskytovatele přístupových klíčů (passkeys) třetích stran. Je to jeden z bodů na cestě k bezheslové budoucnosti, jak ji americká firma nedávno nastínila. Vývojový tým rozšířil API WebAuthn tak, aby podporovalo přístupové klíče. Všechny novinky popsané v článku jsou aktivovány postupně.

Zdroje: Windows Insider Blog (1, 2)