Webkamera pro Teams má vypnutý mikrofon. Hovadina roku 2021 od Microsoftu [komentář]

Když si kupujete webkameru, typicky očekáváte, že kromě obrazu zprostředkuje také zvuk. K čemu jinému než k audiovizuální komunikaci byste ji také používali, že? Není to dopravní prostředek ani potravina. Samozřejmě, že webkameru můžete používat i pro čistě hlasové hovory. Zato videochat s obrazem, ale beze zvuku nepovažuji za funkční nápad.

Kvůli pandemii zažil trh pořádný otřes. Kvůli vysoké poptávce webkamery jednak nebyly, jednak výrazně podražily. Situace se zlepšuje a na náš trh vstoupil nový hráč. Microsoft Modern Webcam stojí okolo dvou tisíc, jde o atraktivní střední třídu a navíc ji mají e-shopy se skladě. To se dnes cení.

Snímač slibuje rozlišení full HD s tím, že podporováno je i HDR. Dle srovnání, která jsem viděl, má Modern Webcam díky tomu v kvalitě obrazu mírně navrch oproti roky kralujícímu Logitechu ve stejném cenovém rybníku.

Microsoft se pak chlubí tím, že jde o zařízení certifikované pro videochat v Teams. To je nový miláček v Redmondu, který během pandemie neskutečně vyrostl. To určitě víte, protože pandemii jste nemohli minout. Teams se ostatně rovněž stal předmětem stížností na monopolní chování firmy. Co je tedy špatně?

Tady něco nezvučí

Takže si koupíte přiměřeně drahou a slušnou webkameru. I na základě formy propagace očekáváte, že po zapojení budete moct hned videochatovat. Vaše očekávání je ale mylné. Proč se ve Windows neukazuje žádný mikrofon a vidíte jen video? Že by webkamera neměla mikrofon? Za prvé, proč by někdo takový produkt vyráběl? Za druhé, jak by pak mohla být certifikovaná pro Teams?

Když se problémem chvíli zabýváte, zjistíte, že se nejedná o vadu. (Což by jinak také mohlo být platné vysvětlení.) Microsoft Modern Webcam má totiž mikrofon standardně vypnutý. Není to vyloženě snadno zjistitelná informace a aktivaci nejspíš ani intuitivně neobjevíte.

Mikrofon se aktivuje v aplikaci Microsoft Accessory Center. Protože žijeme v roce 2021, tak se po prvotním připojení webkamery sama stáhne ze Storu. Toho si nemusíte hned všimnout. Tlačítko pro aktivaci mikrofonu se nachází úplně ve spodní části okna. Což snadno přehlédnete, protože se do něj dost možná musíte kolečkem myši doskrolovat.

Na dnes konvenční obrazovce s rozlišením full HD okno ve výchozím stavu není tak velké, aby v něm byl vidět veškerý obsah. Microsoft zde plýtvá místem. Nevylučuji, že na obrazovce s vyšším rozlišením bude okno standardně větší, full HD je nicméně stále standard. Bohužel okně jen minimálně vizuálně naznačuje, že se můžete posunout níž.

Chtěli byste posuvník, tj. desítky let standardní prvek grafického uživatelského prostředí Windows? Technicky jej po straně najdete, jenže se bavíme o dva pixely úzké šedivé nudli. Navíc se po asi dvou vteřinách nečinnosti skryje. To jsou objektivní důvody, proč je snadné si ho nevšimnout.

Certifikace pro Teams? Jen když na sebe chcete mávat

Teprve když podrobně zkoumáte balení webkamery, zjistíte, že ve skutečnosti je formulace alespoň naznačující stav věci umístění v záplavě drobných písmen ve spodní části krabičky: „některé funkce a mikrofon vyžadují stažení softwaru“. Nedozvíme se tedy explicitně, že je mikrofon vypnutý, především jsou písmena malá a navíc se plochu, na níž krabička stojí, málokdo podívá.

Respektive tam bude sotva hledat informaci o tom jestli má webkamera zapnutý mikrofon. Nikdo příčetný tohle neudělá. Myslíte si přitom, že je to lajdáckost nebo nedomyšlenost designu? Jsem přesvědčený, že nikoli. (Jen ten software působí lajdácky naprogramovaný, základní tlačítka pro manipulaci s oknem zůstávají zabarvená, i když je záhlaví bílé. Z hlediska designu takhle aplikace pro Windows 10 nevypadají. Záhlaví je buď celé barevné, nebo celé bílé, např. viz Nastavení.)

Dostáváme se k tomu nejlepšímu. Při aktivaci mikrofonu se od dodávaného softwaru se dozvíte klíčový fakt: „Tato webkamera není certifikovaná pro Microsoft Teams, když je zapnutý zabudovaný mikrofon.“

Technicky není jasné, co certifikaci brání, může to ale být jeho kvalita. Zvuk zachycený tímto mikrofonem nezní nijak zázračně, jak jsem si už ověřil. Pro běžnou komunikaci je pochopitelně použitelný, ale téměř to vypadá, že se za něj Microsoft stydí. Aktivaci tak musíte povolit s vědomím, že po zapnutí už kamera není certifikovaná pro Teams. Před tím vás software varuje, jako kdyby šlo o konec světa.

Oblbování zákazníka

To je vrchol pokrytectví. Microsoft v popisu produktu i ve svém obchodě láká na to, že je webkamera certifikovaná pro použití v Teams. Logo komunikační služby se objevuje na přední straně krabičky, přičemž na boku je ještě velkým písmem napsáno, že kamera je certifikovaná pro Teams. Totéž na zadní straně, jen menším písmem.

Takže abych to shrnul, podle všech dostupných informací je Modern Webcam certifikovaná pro Teams. Ovšem jen do chvíle, než zapnete mikrofon. O kterém předem nevíte, že je vypnutý. Microsofte, napsat nejasné upozornění malými a značně nekontrastními písmeny (šedá na šedém podkladu, viz fotka v galerii) na spodní části krabičky, není férové.

Právě naopak, je to evidentní obelhávání zákazníka. Stejně se krabička lidem dostane do rukou až po nákupu, protože si zařízení pravděpodobně objednají přes internet. Jsme v pandemické situaci.

Microsoft tedy klame zákazníky a zákaznice a potichu doufá, že mu to projde. Přitom kdyby byl mikrofon standardně zapnutý a Modern Webcam nenesla příslušnou certifikaci, svět by se nezbořil. Marketingové oddělení by navíc na krabičku jistě zvládlo napsat něco ve smyslu, že „produkt je kompatibilní s Teams“. Lež by to nebyla.

Jsou to právě takové ošidné praktiky, které poškozují důvěru. Myslel si někdo v Redmondu, že si vypnutého mikrofonu nikdo nevšimne? Pokud ano, je velice naivní. Skoro nikdo si nekoupí webkameru s očekáváním, že bude bez mikrofonu, takže s ní bude používat ještě externí mikrofon. Microsoft se zbytečně střelil do nohy.

To, že lidé mají běžně vlastní bezdrátová sluchátka, nepovažuji za polehčující okolnost. Nejspíš je se svým notebookem (natož desktopem) nemají spárovaná. Určité procento je v komunikaci jistě využije, nic to ale nemění na lživé propagaci jinak slušné webkamery.

Zdroje: Microsoft Store | balení Microsoft Modern Webcam