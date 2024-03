Webkamera Logitech MX Brio přináší kvalitní obraz ve 4K, na který se můžete spolehnout

Řadu MX u Logitechu už řadu let zákazníci vnímají jako garanta kvality. Ostatně myši MX Master a klávesnice MX Keys používá i většina naší redakce. Určitě existují lepší myši a klávesnice, ale s MX nemusíte řešit detaily nebo dělat bolestné kompromisy ve vlastnostech. A byť nejde o nejlevnější periférie, nakonec si rádi připlatíte za ten klid v rozhodování.

Nová webkamera Logitech MX Brio jako první webkamera nese právě přídomek MX a plně potvrzuje svou příslušnost k tomuto označení. Jistě existují lepší kamery pro videokonference, rozhodně existují i levnější, ale MX Brio vám poskytne přesně takový obraz, aby vás neštval, zvuk, aby nevadil, a ovládání, abyste na to nepotřebovali diplom ve videoprodukci.

Kamera MX Brio se začne v březnu prodávat za doporučenou cenu 5 799 Kč.

Zamrzlý vývoj webkamer

Webkamery jsou tak trochu temným tajemstvím počítačového příslušenství. Před Covidem jejich význam upadal, takže se nějak zásadně nevyvíjely. Během Covidu se naopak prodalo vše, co bylo skladem, takže zase nebyl důvod je nějak zásadně vyvíjet, a po Covidu si lidi zvykli, že ta nekvalita prostě tak nějak k těm videokonferencím patří.

Náročnější uživatelé nad webkamerami zlomili hůl a používají pro videokonference a videostreaming kvalitní fotoaparáty se světelnými objektivy. Jejich instalace, nastavení a dovybavení potřebným příslušenstvím z toho ale nedělá finančně i odborně dostupnou záležitost pro každého.

Logitech pro náročné už od roku 2017 nabízí prémiovou webkameru Brio 4K, ale tu bychom dnes opravdu neradili kupovat. Pro běžné použití je zbytečně drahá a podobnou (ne)kvalitu obrazu získáte mnohem levněji.



webkamera Logitech MX Brio

Sám Logitech novou kameru MX Brio srovnává právě s Brio 4K a na první pohled je lepší podání barev a vyvážení expozice. Zatímco Brio 4K působí jen jako mizerná notebooková kamera, byť s vysokým rozlišením, MX Brio sice stále nevypadá jako zrcadlovka, ale díky chytré expozici zaměřené na obličej působí v pohodě použitelně.



Srovnání Brio 4K a MX Brio, na rozlišení a ostrost nehleďte, nejde o plné rozlišení

Aha, ono to může vypadat v pohodě

Na první pohled může označení „v pohodě“ působit jako příliš nízká laťka pro pozitivní hodnocení, ale v rámci webkamer to neznamená nudný obyčejný obraz, ale obraz, na který nemůžete v podstatě říct křivého slova.

Obraz a zvuk z MX Brio nebude přitahovat negativní pozornost. Nikdo si nebude dělat legraci z kvality obrazu, vyjadřovat vám soustrast nebo povytahovat obočí nad péčí, kterou vaše firma věnuje prezentaci. Obraz a zvuk prostě působí v pohodě, nerozptyluje nedostatky a dovoluje se soustředit přímo na obsah vašeho sdělení.

Z této charakteristiky je asi také patrné, že hlavní cílovou skupinou pro MX Brio budou ti, kteří buď hrají hlavní roli ve videokonferencích pro více účastníků současně, nebo jejichž náklady na sebeprezentaci jsou zcela zanedbatelné ve srovnání s finančními objemy domlouvanými ve videochatu.

Nemyslím si proto, že je MX Brio tou jedinou kamerou, kterou má smysl kupovat. Třeba pro žáky na domácí výuce mi moc smysl nedává, ale pro jejich učitele už nejspíš ano.

Trik v rukávu, tedy kloubu

Přesto má MX Brio uvnitř jednu unikátní vlastnost, kterou dokáže zlomit zatím váhající zájemce. Má totiž polohový senzor. Pokud ji na držáku na monitor nakloníte směrem dolů, aby viděla na stůl, překlopí si obraz a začne promítat plochu před monitorem pro snadné předvádění objektů, psaní postupu výpočtu na papír nebo procházení návrhů.

Kromě přetočení se v tomto režimu změní i barevné podání obrazu, které místo obličeje začne dávat přednost čitelnosti psaných poznámek.

Robustní chytrá konstrukce

U dražší kamery nestačí jen dobrý obraz. Musí i vám dávat pocit kvality a robustnosti. MX Brio tak má celokovové hliníkové tělo s USB-C konektorem na zadní straně. Díky tomu snadno vyměníte USB-C kabel, třeba když by vám ten tlustší dodaný nevyhovoval. Výrazný objektiv má potom otočné okruží, kterým můžete fyzicky zaclonit obraz. Jedná se ale jen o skrytí obrazu, mikrofon to neodpojí. Aktivitu mikrofonu poznáte podle diody. Bílé, když je aktivní i kamera, nebo žluté, když jen mikrofon.

Kamera je s držákem na monitor spojená silným magnetem. Když je od sebe odtrhnete, na spodu kamery najde i závit pro stativ. Kameru tedy můžete případně upevnit na libovolný stojan. Držák na monitor zvládne horní hranu monitoru v širokém rozsahu 0,4 až 4,2 cm včetně různých zkosených zad, takže s jeho upevněním nebude také problém. Navíc podporuje i to naklonění kamery pro snímání plochy pod monitorem.

Chytrý software v několika variantách

Kameře MX Brio bych upřímně vytknul přístup k softwaru. Nejde o to, že by zatím byl jen v betaverzi, stabilita není problém, ale Logitech zvolil přístup, kdy pro ovládání kamery máte několik různých aplikací, a dokonce bude prodávat i více verzí té samé kamery, které se budou lišit pouze softwarem.



Logi Options+ nebo Logitech G Hub umí stejné nastavení kamery

Pokud máte další MX příslušenství, nejspíš znáte Logi Options+, pokud zase streamujete a používáte herní příslušenství, bude to Logitech G Hub. Pokud jste korporátní zákazník, používáte Logi Tune a Logitech Sync. Ve všech aplikacích můžete nastavit základní parametry obrazu, ale něco jen v některých. Takže budete přepínat mezi aplikacemi a hledat tu správnou položku.

V Logi Options+ můžete provázat makra akcí s akcemi kamery. V Logi Tune aktivovat chytrý zoom, který automaticky zaměřuje zvětšený výřez na tvář před objektivem. Pro lepší integraci kamery do OBS nebo Discordu zase potřebujete G Hub.

Logitech bude prodávat hardwarově zcela identické dvě varianty. MX Brio s aplikacemi Options+ a G Hub a podnikovou MX Brio 705 for Business s aplikacemi Tune a Sync. Budou stát zcela stejně, ale světle šedou variantu dostanete jen ve spotřebitelském provedení, grafitová bude pro obě varianty MX Brio.



Světle šedá a grafitová varianta se liší jen velmi jemně

Ať už ale koupíte jakoukoli verzi kamery, vždy k ní můžete nainstalovat jakýkoli software. I na světle šedé pro spotřebitele rozjedete podnikové funkce a obráceně.

Ve finále tak budete mít na počítači nejspíš několik objemných aplikací, které budou dělat to samé a jen kvůli jedné konkrétní speciální funkci je budete držet.

Logitech MX Brio můžu doporučit

Samozřejmě bych měl v kameře rád i podporu Windows Hello pro přihlašování, to bohužel v MX Brio chybí. To je snad asi jediný důvod, proč uvažovat o starší Brio 4K.

Musím ale říct, že MX Brio mění můj názor na doporučování webkamer. Když se mne doposud někdo ptal, jakou dobrou webkameru koupit, moje univerzální odpověď zněla: „nemusíš to řešit, žádná není nějak úchvatně dokonalá“. Nyní už nejspíš bude: „nemusíš to řešit, MX Brio je docela v pohodě“.