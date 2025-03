WD se zaměří jen na HDD. Jeho SSD převzal SanDisk

Western Digital během února vyčlenil SanDisk do nové společnosti, která není jeho dceřinkou, ale působí na burze nezávisle vedle něj. Obě firmy si navíc rozdělily aktivity a produkty. WD se odteď zaměří pouze na pevné (plotnové) disky, SanDisk pak na flashová úložiště.

WD už na začátku roku investorům řekl, že má s HDD velké plány a na staré technologii má co nabídnout i v době AI. V blízké budoucnosti konečně uvede první disky s technologií HAMR s laserem na zahřívání záznamových stop, což povede ke zvýšení kapacity. U konvenčních disků CMR se firma dostane na 36 TB, u šindelových SMR pak na 44 TB. Do roku 2030 by se WD chtělo posunout na 80, resp. 100 TB.

Zároveň to ale znamená, že WD přestane produkovat SSD. Firma měla na trhu několik řad těchto úložišť pro levné počítače i výkonné herní či pracovní mašiny. Ty teď převezme SanDisk, který za flashovými pamětmi uvnitř těchto SSD skutečně stál. SanDisk již dříve vyráběl vlastní interní SSD, ale specializoval se spíš na ty externí a samozřejmě pak na USB flashky a paměťové karty. Teď bude mít pod sebou všechno, kam se data ukládají na čipy. Změna je již vidět také na webu, kde mezi nabízením SSD jsou právě i oblíbené série WD Black.

SanDisk vznikl v Kalifornii již v roce 1988, po vstupu na burzu v roce 1995 změnil název z původního SunDisk, aby se to nepletlo se Sun Microsystems. Již 25 let spolupracuje na vývoji a výrobě flashových pamětí s japonskou Toshibou (dnes Kioxií). Důležitým milníkem byl pak rok 2016, kdy Western Digital odkoupil SanDisk za 16 miliard dolarů. Viděl v něm důležitý byznys pro časy, kdy již HDD nebudou potřeba. Ale i po 10 letech je stále potřebujeme. Firmy tak znovu půjdou každá svou cestou.