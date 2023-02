WD má externí úložiště s rekordními kapacitami 22 TB a 44 TB. Terabajt vyjde na tisícovku

WD má ve svém portfoliu interní pevné disky s kapacitou 22 TB od loňského léta. Nabízí je v profesionálních řadách WD Gold, Red Pro a Purple Pro. Nyní je však zakomponoval do svých externích úložišť My Book a My Book Duo, čímž se druhá varianta stala modelem s nejvyšší kapacitou na tuzemském trhu. Lacie prozatím končí s 2big Dockem na kapacitě 36 TB.

Jednodiskový model My Book využívá rozhraní USB 3.2 Gen 1 s konektorem USB-A. Maximálním teoretickou rychlostí při sekvenčním přenosu dat je 250 MB/s, což je limit použitého plotnového disku. Naopak My Book Duo již obsahuje konektor USB-C a díky dvojici disků v hardwarovém RAID 0 nabídne rychlost až 360 MB/s. S největší pravděpodobností výrobce použil pro oba modely interní disky řady WD Red Pro. My Book Duo je zároveň vybaveno dvojicí konektorů USB pro použití v roli hubu.

WD My Book Cena 4 TB 3 400 Kč 6 TB 3 609 Kč 8 TB 6 800 Kč 12 TB 9 513 Kč 14 TB 11 786 Kč 16 TB 14 390 Kč 18 TB 16 153 Kč 22 TB 19 078 Kč

Obě externí úložiště nabídnou hardwarové 256bitové šifrování, které lze využít po instalaci ovládací aplikace WD Security. Ta je vyžadována pro vytvoření přístupového klíče i následné připojení svazku.

WD My Book Duo Cena 16 TB 17 846 Kč 20 TB 20 860 Kč 24 TB 23 634 Kč 28 TB 25 416 Kč 36 TB 29 852 Kč 44 TB 43 244 Kč

Oba modely jsou k dispozici na oficiálním e-shopu za 19 078 Kč v případě modelu My Book a 43 244 Kč za My Book Duo. Postupně se dostanou i do nabídky dalších e-shopů, kde se mohou ceny lišit.