Waze má nové funkce. Navede v jízdních pruzích a navrhne další cíle cest

Komunitní navigační aplikace Waze, která již sedm let spadá pod křídla Googlu, přichází s pěknou porcí novinek. Jejich představení proběhlo v rámci prvního globálního virtuálního eventu Waze On, který se uskutečnil počátkem tohoto týdne.

Již minulý týden byla uvedena nová funkce, spočívající v možnosti odeslat naplánovanou trasu z webového rozhraní v počítači přímo do mobilní aplikace. Něco podobného už nějakou dobu nabízejí například Mapy Google. V tomto případě stačí zadat start a cíl cesty, zvolit čas příjezdu a klepnout na tlačítko Uložit do aplikace. Waze pak podle aktuální dopravní situace upozorní, když je čas vyrazit.

Novinky v navigaci Waze

První novinkou z tohoto týdne je navádění do jízdních pruhů. Opět jde o funkci, která je již nějakou dobu k dispozici v Mapách Google, Apple Mapách a mnoha dalších navigacích. Oceníte ji především při jízdě přes frekventované ulice a křižovatky v neznámých oblastech.

V praxi funguje tak, že se v určité vzdálenosti před křižovatkou z horní části okna vysune lišta s vyobrazením jízdních pruhů a jejich směrů. Pruh, do kterého byste se měli zařadit, je zvýrazněn světlejší barvou šipky. U části uživatelů se toto provedení setkalo s negativním ohlasem, neboť panel s pruhy poměrně citelně zmenšuje prostor pro zobrazení mapy.

Mnohé aplikace od Googlu se snaží předpovídat chování svých uživatelů a nabízet relevantní informace s ohledem na místo, čas a další faktory. Přesně o tom je druhá novinka v podobě návrhů na další cestu, jež se budou zobrazovat v panelu před zadáním cíle.

Nabízené návrhy mají vycházet z vaší dosavadní historie, takže pokud například jezdíte každou středu na nákupy, nabídne vám Waze tuto možnost jako možný cíl, který zvolíte jedním klepnutím. Funkce by měla být vypuštěna v průběhu října.

Další vylepšení

Do třetice všeho dobrého je tu funkce upozornění na dopravní komplikace. Ta má varovat před dopravními zácpami a dalšími problémy na vašich obvyklých trasách. Díky tomu si budete moci naplánovat svou cestu tak, abyste do jejího cíle dorazili bez zpoždění.

Další vylepšení se týká odhadovaného času příjezdu do cíle (ETA), který by měl být zase o něco přesnější. Nutno podotknout, že zrovna toto byla už nyní poměrně silná stránka Waze. Poslední představené novinky se týkaly především spolujízdy, která však u nás (alespoň zatím) není dostupná. Do budoucna je v plánu spolupráce s hudební službou Amazon Music.

Navigační aplikaci Waze lze používat zcela zdarma – je k dispozici pro zařízení s operačními systémy Android (v Obchodě Google Play) a iOS (v App Storu). Případné zájemce o další podrobnosti odkazujeme na oficiální stránky české komunity.