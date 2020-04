Waze doplnil do mapy důležitá místa ke Covid-19. A odhalil zajímavá data

Když si potřebujete zjistit informace týkající se současné pandemie koronaviru, už pomalu nemusíte nic hledat na webu. Spoustu údajů zjistíte z navigačních aplikací - kam se nechat jet otestovat či kde žádat o hmotnou nouzi. Ukazují to Apple Mapy, Google Mapy a i Waze. Ten tento týden popsal, jak v 58 zemích světa doplňuje do svých map informace o místech, která mohou být pro lidi postižené pandemii významná.

Společnost podle svých slov aktivovala krizový tým Waze, který je složen z interních zaměstnanců a kontraktorů, kteří spolupracují na doplňování mapy společně komunitou. Cílem je dodat údaje, které se regionálně liší, aby uživatelé v každé zemi dostali co nejpřesnější informace.

Základem je dohledání cesty k testovacímu středisku, to přidal Waze již v březnu. Stačí vyhledat heslo „covid-19“ a aplikace váš pošle do nejbližší nemocnice či laboratoře, kde testy provádějí. Podobně to má nově fungovat, pokud potřebujete najít například sociální pomoc nebo potravinovou banku.

Aby byla zajištěna přesnost údajů, informace podle Daniho Simonse, šéfa veřejných vztahů ve Waze, pochází přímo od úřadů, protože každá země to má zcela jinak. Například v Itálii nejsou žádná veřejná místa k testování, kdo má podezření na nákazu, zavolá na číslo a zdravotníci mu test sami přinesou. To muselo být na mapě zohledněno. Instituce, které se na sdílení údajů chtějí podílet, mohou Waze kontaktovat přes formulář na webu.

Aplikace také odhalila několik statistik, které firma za poslední týdny nasbírala. Uživatelé Waze podle nich v posledních týdnech jezdí o 60 procent méně, než v únoru. Největší propad zaznamenaly ty země, kde je nákaza nejzávažnější - Itálie, USA, Španělsko, ale třeba i Malajsie. Například v Itálii lidé jezdí podle Waze o 90 procent méně.

