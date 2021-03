Vzniká český editor videa, Zoner Photo Studio X už se neorientuje jen na fotky

Zoner Photo Studio X je tradiční software pro úpravu a správu fotografií. V tomto směru disponuje pokročilými funkcemi a hodí se i na vyvolávání snímku z formátů RAW. Ačkoli se už dříve naučil i základní editaci videoklipů, byla podpora videí jen takovým doplňkem, abyste mohli poslepovat pár fotek a krátkých záběrů do jedné společné videoprezentace. Jenže to se teď mění.

Zoner právě vydal novou verzi svého Photo Studia X, která se zaměřuje právě na editaci videí a přináší v tomto směru mnoho inovací.

Lepší práce s časovou osou i samotnými klipy

Například je vylepšen samotný základ, tedy práce s časovou osou. Nově lze pohodlněji pracovat s více stopami, přesouvat je, zamykat a přesněji pracovat i s playheadem, a to až na úrovni jednotlivých framů.

Nově funguje rychlá editace s klávesovými zkratkami tak, jak je zvykem v každém lepším videoeditoru. V Zoner Photo Studiu X lze klasicky ořezávat myší a v kombinaci s klávesou Shift nově dojde k ořezu s automatickým výmazem vzniklé mezery. Přesun klipu s Ctrl zajistí jeho kopírování a stisk Shift zaručí zarovnání napříč videostopami.

Funkce videoeditoru je v ZPS X trochu schovaná. Běžte na záložku Vytvořit a dole klikněte na tlačítko Video.

Hlavně je ale nově možné podrobně upravovat každý klip z hlediska barev, expozice, vyvážení bílé či doostření. Možnosti úprav jsou de facto zkopírovány z editoru fotografií, takže se uživatelé velmi snadno zorientují a naučeným nástrojem nově mohou upravovat i videoklipy. K dispozici jsou i oblíbený efekt vinětace.

Úpravy klipu lze snadno zkopírovat a přenést na jiný klip, případně na všechny následující. Práce je přitom opět podpořena i klávesovými zkratkami pro rychlejší aplikaci.

Videoeditor dále nabídne možnost vkládání textových titulků a efektních přechodů mezi klipy, již z dřívějška také umí dobře zpracovat sérii fotografií s efekty Pan&Zoom. Videostop můžete mít minimálně několik desítek (po dvaceti jsem přestal počítat) a samozřejmostí je možnost vkládat jen samotné audiostopy, například s hudbou nebo komentářem.

Na fotky se nezapomnělo

Z hlediska samotné práce je videoeditor rychlý a protože zatím neoplývá funkcemi, tak i přehledný. Jedinou slabinou je poměrně dlouhé načítání klipů, aby se s nimi následně dalo v časové ose pracovat.

Maximum na výstupu je rozlišení 4K a 60 fps, bohužel však není k dispozici podrobnější nastavení ohledně bitratu nebo kodeku.

Zoner Photo Studio X je nyní použitelný jako základní videoeditor, který už však nabídne i něco víc, než jen slepení několika klipů a obrázků. Mohou v něm nyní vznikat už celkem působivá videa. Samozřejmě představuje stále jen naprostý základ funkcí oproti pokročilým videoeditorům, ale myslím si, že většině hobby fotografů to bude na zpracování videa z dovolené plně dostačovat.

Dá se očekávat, že podpora videí se bude v Zoner Photo Studiu X nadále postupně rozšiřovat, nicméně nezapomíná se ani na funkce fotografické. V nové verzi přibyly například nové funkce pro rychlé kopírování efektů mezi jednotlivými fotkami, a to včetně klávesových zkratek. Funguje to podobně jako ve videoeditoru s vloženými klipy, ovšem efekty se zde překopírují z fotky na fotku, nebo na celou sérii fotek. Nemusíte si přitom nastavení zdlouhavě nejprve ukládat a následně vyvolávat, jako to bylo doposud.

Z fotografických novinek můžu zmínit třeba ještě vylepšení nástroje pro porovnávání fotek nebo inovace v rámci navázaného úložiště Zonerema. Je ale fakt, že fotografických funkcí bylo při aktuální dávce inovací minimum. Na ty zas přijde řada při další velké aktualizaci, kterou očekáváme na podzim.