Vyznejte se ve vývoji Windows 10: Čeho jsme se dočkali a čeho ne?

Desítky se za roky své existence neuvěřitelně proměnily a dospěly. Spousta funkcí přibyla, spousta zmizela a nemalý počet byl slíben, ale nikdy nepřišel. Pojďme se tedy podívat na to, jak se Desítky vyvíjely a co v nich je a není.

Do budoucna největší změnou byl počátek integrace linuxových nástrojů . V této době měly Desítky pouze podporu pro běh textových linuxových programů v integrované příkazové řádce bash. Ty přitom mohly přistupovat k diskovým oddílům počítače, nejednalo se o oddělenou virtualizaci. To ve finále vedlo k mnohem větší integraci, kterou známe dnes.

Po roce od prvního vydání Desítek přišla první opravdu velká aktualizace, pojmenovaná Anniversary Update , číselně označováno jako verze 1607. Společně s ní přišly i drobné novinky ve vylepšení vzhledu, nic ale, co by stálo za zmínku – třeba jako menší změna rozložení nabídky Start.

Kreativní série, ze které již skoro nic nezbylo

Aktualizace Creators Update měla být velkým milníkem pro Windows 10. Microsoft sliboval bombastické funkce zaměřené na kreativní vyžití. Nové Malování, VR prostředí, spousta nových funkcí. Ve finále z toho byly dvě různé aktualizace – Creators Update (verze 1703) a Fall Creators Update (1709). Ty přitom ani dohromady nepřinesly vše, co měly.

Sami se můžete podívat, jak Microsoft aktualizaci prezentoval:

Tohle přitom bylo tak nějak naposledy, kdy nová aktualizace Windows 10 působila jako velká změna plná nových nápadů. Microsoft chtěl, aby se z Windows stalo centrum pro všechny kreativce. Ve finále ale spoustu funkcí nikdy nedodal a ty, kterých jsme se dočkaly, často již ukončil.



Opět Windows nabídly lepší přizpůsobení nabídky Start

Pojďme na to postupně – konečně jsme mohli skrýt seznam aplikací v nabídce Start a seskupovat dlaždice do složek. Přibyl herní režim, který měl zlepšit herní zážitek a při hraní upozadit systém, aby nesnižoval výkon. Ve finále to ale příliš nefungovalo. Zajímavější bylo nové rozhraní skryté pod Win + G. To je dodnes a jedná se o jakési centrum pro hráče. V té době toho moc ale neumělo.

Dočkali jsme se lepší integrace sdílení obrazovky a přibyl i chytrý koš. Tedy ten, co se umí automaticky vyčistit, když začne počítači docházet místo. Microsoft také integroval noční osvětlení – tedy režim, kdy Windows přes obrazovku dají žlutý filtr, aby ulevily očím.

Moderní aplikace se naučily obraz v obraze a pokud jste měli telefon, mohli jste si nastavit dynamický zámek, kdy se počítač zamkne, jakmile ztratí Bluetooth spojení s mobilem.



Malování 3D. Tohle měla být velká věc

Největší změna byla ale v Malování 3D. Od něj si Microsoft sliboval strašně moc – že nahradí zastaralé Malování a vytvoří komunitu uživatelů, kteří si budou sdílet 3D modely všeho možného. To se částečně povedlo, službu Remix ale Microsoft následně zrušil.

Vše totiž mělo dodávat obsah i pro Windows Mixed Reality, tedy rozšířenou realitu v rámci Windows 10. To byla doba, kdy všichni výrobci chtěli mít vlastní formu VR, či něčeho podobného. Rozšířená realita ve Windows 10 fungovala se speciálními headsety, které ani nebyly příliš drahé, ve finále se ale nijak zvlášť neuchytila.

Uchytila se ale jednoduchá utilita pro vytváření výřezu z obrazovky, schovaná pod zkratkou Win + Shift + S.