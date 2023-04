Vyznejte se v termokamerách. Jaká kouzla opravdu umí a co od nich rozhodně nečekat

Zatímco dříve byla infračervená termografie otázkou zařízení za desítky až stovky tisíc, dnes se dostává i do mobilních telefonů a jejich příslušenství. Co to je a k čemu je to dobré?