Vyznejte se v normách odolnosti. Voděodolné vs. vodotěsné a co navíc slibují vojenské certifikáty

Výrobci elektronických zařízení se často chlubí, jak moc jsou jejich produkty odolné vůči vodě či prachu. Dá se jim věřit? A jaký je třeba rozdíl mezi označením IP16 a IP61?

Když si kupujete nové chytré hodinky nebo telefon, počítáte, že vám chvíli vydrží. Jak ale dopředu zjistit, co všechno si k nim můžete dovolit? U kvalitnějších produktů by vás na stupně odolnosti měli upozornit samotní výrobci.

Odolnost vůči vodě

Například u hodinek kupující zajímá jejich vztah k vodě. Zde výrobci rozlišují dvě základní vlastnosti – vodotěsnost a voděodolnost. První značí, do jaké hloubky se s nimi můžete potopit a setkáte se s nimi zejména u klasických hodinek, ale třeba i u některých outdoorových kamer. V roce 1990 začala platit norma ISO 2281, která sjednotila praxi značení této vlastnosti – do té doby si to výrobci tak nějak prostě značili podle sebe.

Certifikované hodinky jsou označeny spojením water resistant a k tomu číselný údaj v metrech (v USA stopách), nebo jednotkách tlaku (označování waterproof bylo zakázáno). Čísla značí, že hodinky by měly odolat tlaku vody v příslušné hloubce (10 metrů vytváří tlak 1 atmosféry či baru). Jedná se ale o statický tlak v dané hloubce za laboratorních podmínek. Neznamená to tak, že se skutečně s produktem do této hloubky můžete ponořit. Tím, že plavete třeba v moři, platí zcela jiné podmínky a hrozí i přes certifikovaný údaj poškození, na které se nebude vztahovat reklamace. Příklady bezpečného užívání najdete v tabulce.