Vyznejte se v elektrických zásuvkách. Jen Evropa má šest typů a problémy působí hlavně chytré zásuvky

Zatímco konektory pro nabíjení/napájení prochází evolucí a v poslední době se sjednotily do jediného standardu USB-C, u elektrických zásuvek je to složitější. I tady se EU snažila, ale sjednocení zásuvek by vyžadovalo změnu národních norem pro rozvodné instalace a některé státy by musely zcela změnit zásuvky, a tak je nějaká širší shoda v nedohlednu.

Dokud nebude existovat evropská norma na jednotný zásuvkový systém, je zbytečné ten český měnit. Přesto se nějaké ty pozitivní změny směrem ke standardizaci plánují.



Mezi šesti druhy zásuvek v Evropě jsou tvary od čtverce po kruh a kolíky od kulatých po ploché, přičemž i u shodných tvarů se může lišit elektrické zapojení. V zásuvkách panuje chaos, který způsobuje komplikace i výrobcům a prodražuje v Evropě prodávaná zařízení.

Historie české zásuvky

Česká a slovenská, respektive československá zásuvka s ochranným kolíkem u nás byla normalizována již v roce 1933. V současnosti pro ni platí norma ČSN EN IEC 60320-1 ed. 5 (354508). Stejný systém byl zaveden v Belgii, Francii, Lucembursku, Polsku, Portugalsku a Španělsku, i proto najdete typickou českou zásuvku v zahraničí spíše pod názvem francouzská.