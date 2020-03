Vyzkoušeno: Nové NVMe SSD Seagate IronWolf 510 s extra životností

Plusy Extrémní životnost

Stabilní dlouhodobá rychlost

Rychlost čtení Minusy Nižší rychlost zápisu

Vyšší cena 8 /10 Hodnocení

Seagate představil před pár dny novou sérii M.2 SSD IronWolf 510, která bude dostupná v kapacitách 240 GB , 480 GB, 960 GB a 1920 GB.

Tyto SSD by dle výrobce měly zamířit do NASů, ale upřímně, externích úložišť, které by podporovaly M.2 disky pro sběrnici PCI Express 3.0 ×4, moc nenajdete. Navíc v případě NASu dokáže plně zatížit 10Gb Ethernet i RAID poskládaný ze SATA SSD, není tu tedy okamžitá potřeba pro tak výkonné M.2 SSD.

Myslím si, že mnohem logičtější cílovou skupinou budou ti, kteří zatím trochu nedůvěřují životnosti SSD. Každé běžné SSD uvádí garantovaný objem maximálně zapsaných dat a při výběru systémového disku tak budete hodně přemýšlet, jaké SSD vyberete. Malá čísla pod 300 TB dokáží budit obavy, že vám jednoho dne SSD pod rukama „umře“. Co na tom, že tyto obavy se zřídka kdy zakládají na pravdě. Ve většině počítačů SSD přestane dřív stačit morálně (třeba kapacitou), než by překonalo maximální počet zapsaných dat.



Ve volné chvíli si můžete identifikovat čipy na SSD - dva 3D NAND TLC, řadič a DRAM cache. Zadní strana je tady volná, vyšší kapacity než 480 GB ji ale využijí

A tady přichází ke slovu právě parametry IronWolfu. Zatímco SSD běžně udávají maximální zapisovatelnou kapacitu menší jak tisícinásobek kapacity (méně TB jak GB kapacity), IronWolf slibuje maximální objem zápisu v hodnotě kapacita disku × 1823:

Kapacita 240 GB 480 GB 960 GB 1920 GB NAND 3D TLC Sekvenční čtení 2450 MB/s 2650 MB/s 3150 MB/s 3150 MB/s Sekvenční zápis 290 MB/s 600 MB/s 1000 MB/s 850 MB/s Náhodné čtení IOPS (4K) 100 000 IOPS 199 000 IOPS 380 000 IOPS 290 000 IOPS Náhodný IOPS (4K) 13 000 IOPS 21 000 IOPS 29 000 IOPS 27 000 IOPS DRAM cache 512 MB 1 GB 2 GB SLC cache ne Spotřeba (aktivita) 5,3 W 6,0 W Spotřeba (klid) 1,75 W 1,83 W 1,95 W 2,0 W Garantovaný objem zápisu 435 TB 875 TB 1750 TB 3500 TB Cena 3 664 Kč 4 129 Kč 8 399 Kč 13 599 Kč záruka 5 let s dvěma lety obnovy dat

Když se podíváte na tabulku, zjistíte ale další ne už tak úžasnou vlastnost - rychlost zápisu. Jednotlivá SSD sice mají vyrovnávací DRAM cache, která urychlí zápis malých objemů dat, ale už tu není SLC cache.

Standardní buňky SSD jsou tady typu TLC, tedy tři bity na jednu buňku. Ty nabídnou rozumný poměr cena/kapacita, ale zápis do nich není nejrychlejší. Proto se obvykle u SSD část buněk vyhradí v rychlejším režimu SLC, tedy jeden bit na buňku, kam se zapisuje nejdřív a později se to přesune do pomalejší TLC zóny. Levná SSD tak třeba umí zapsat rychle několik souborů, když ale začnete ukládat několik GB objemných souborů, SLC cache se zahltí a rychlost zápisu výrazně klesne.



Kopírování 38 GB hry Witcher 3 (mnoho malých souborů) a 43 GB videa. Po zaplnění DRAM cache se rychlost zápisu spolehlivě drží okolo 600 MB/s

Seagate v případě IronWolfu žádné zvadnutí nepotká. Při kopírování sice zaregistrujete pár sekund rychlejšího kopírování (DRAM cache), to ale rychle spadne na udávanou rychlost zápisu. Pak se tam ale už drží celou dobu zápisu a nepotkají vás nemilá překvapení.



Parametry disku v HWInfo čerstvě po instalaci do počítače

Vyzkoušel jsem si IronWolf 510 s kapacitou 480 GB, z těch nabízených disků mi přijde jako nejrozumnější v poměru cena/užitečnost. Ten s kapacitou 240 GB nedává zrovna smysl, rychlost zápisu je tragická a cena ne výrazně nižší. Naopak ty dražší už svou cenou osloví pár vybraných specialistů, kteří přesně něco takového potřebují, pro běžné smrtelníky je to ale už moc velký kanón na vrabce.

Moje základní deska má dva sloty pro NVMe disky, jeden PCIe 3.0×4 a druhý PCIe 3.0×2, vyzkoušel jsem tedy disk v obou variantách rychlosti zapojení, abych zjistil, co to vlastně ovlivní.

Mohu potvrdit, že oficiálně udávané parametry odpovídají mým naměřeným hodnotám. Životnost jsem tedy nezkoušel, ale pětiletá záruka by případné nedosáhnutí na garantovaný objem vyřešila.



AS SSD Benchmark pro Kingston KC2000 PCIe 3×4, IronWolf v PCIe 3×2 a v PCIe 3×4

Ve svém počítači používám SSD Kingston KC2000, ne úplně nejlevnější SSD, ale také nic extra drahého (stálo polovinu IronWolfu 510). Pro čistý zápis v benchmarcích je mnohem rychlejší, ale upřímně při běžném používání počítače si rozdílu nevšimnete. IronWolf 510 je především robustní SSD, které působí jak tank - nezapisuje nejrychleji, ale co mu předhodíte, to schroustá a moc ho to nerozhodí. Rychlost čtení je na PCIe 3.0 x4 příjemně vysoká, takže i pro systémový disk bude toto SSD v pohodě.



ATTO Disk benchmark pro Kingston KC2000 PCIe 3.0×4, IronWolf v PCIe 3.0×2 a PCIe 3.0×4, změřené IOPS pro IronWolf v PCIe 3.0×4



Crystal Disk Mark pro PCIe 3.0×2 a PCIe 3.0×4



HD Tune Pro testy čtení a zápisu v zapojení PCIe 3.0×2 a PCIe 3.0×4

Názvem IronWolf a udávaným zaměřením chce Seagate toto SSD tlačit do NAS zařízení. Upřímně si ale myslím, že by to bylo u takového zařízení škoda. Pokud chcete SSD s extra výdrží nebo se pořád se ještě upínáte k plotnovému disku jako záruce spolehlivosti, IronWolf 510 vás uklidní. A ten plotnový disk popravdě vydrží méně jak dnešní SSD. Vypnutí/zapnutí, roztáčení, uspávání, to dělá mnohem větší neplechu na životnosti než zapsání pár GB dat.