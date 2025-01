Vyzkoušeli jsme Windows Recall. Naše hlavní výtka? Šmíruje málo!

Na noteboocích s procesory obsahující NPU jednotky a splňujících parametry pro počítače Copilot+ si v rámci programu Windows Insider můžete vyzkoušet funkci Vzpomínání (preview) – v anglickém originále Windows Recall.

Tuto funkci Microsoft slavně téměř před rokem představil při uvádění počítačů Copilot+. Má neustále snímat obrazovku a sledovat, co na počítači děláte, analyzovat to na pozadí pomocí NPU a pak vám nabídnout chytré prohledávání v sejmutých snímcích obrazovky. Nejen v zobrazených textech, ale i sémanticky v obrázcích. Tedy najít červené šaty, letadlo nebo pejska, na které jste se dívali.

Po úvodním velkém nadšení se dostavilo ještě větší zděšení. Zjistilo se, že Recall opravdu snímá všechno, co děláte, a hlavně to nijak nešifruje a kdokoli s přístupem k počítači se dostane k vaší historii. Microsoft tak stáhl Recall ještě před oficiálním spuštěním prodejů Copilot+ PC a vrátil jej k přepracování.

Nyní se vrací na české verzi systému pod názvem Vzpomínání a byť zatím ještě nejsou všechny dialogy a nastavení přeložené do češtiny, základní funkčnost tam je a můžete to používat.



Recall najdete v české verzi Windows jako funkci Vzpomínání

Pořádně utažené šrouby

Důraz na zabezpečení je nyní u Vzpomínání tak extrémní, že už jen samotné nastavení a spuštění mnohé odradí. Po mnoha vysvětlujících a varujících textech musíte zapnout šifrování disku a použít Windows Hello. Protože zatím Vzpomínání reálně funguje jen na noteboocích s procesory Snapdragon, všechny mají přihlašování obličejem a šifrování disku jim nečiní problém.



Dodatečně se ještě stáhne analýza a prohledávání v obrázcích

I tak jsem musel několikrát restartovat počítač, kdy vyžadovaná aktualizace zastavovala šifrování a pro opětovné nahození jeden restart nestačil. A ani když vše při instalaci povolíte, snímání obrazovky stále není aktivní a musíte ho ručně (opět s potvrzením přes Windows Hello) aktivovat v nastavení systému.



Důležitá nastavení změníte až po ověření obličejem

Aby se vám zobrazil přehled vaší historie, musíte se přes Windows Hello pokaždé autorizovat. Ač používám doma externí čtečku otisků prstů, ta se nedala použít, protože při povolení ověřování pomocí externích zařízení se Vzpomínání odmítlo spustit kvůli chybějícímu Windows Hello. Tedy funguje jen přihlašování obličejem jen kamerou nad displejem notebooku.



Každé spuštění aplikace vyžaduje ověření obličejem nebo otiskem prstu

Bezpečnost se pak netýká jen samotné instalace, ale i průběžného sledování. Můžete pro něj zakázat konkrétní aplikace nebo konkrétní webové stránky. Nebudou se ani sledovat prohlížeče v Anonymním režimu. Chrome, Edge, Firefox nebo Opera umí oboje, ty další prohlížeče postavené na Chromiu jen zákaz konkrétních stránek.

Na snímku obrazovky pak zakázaná aplikace či stránka není. I když to máte poskládané spolu s dalšími aplikacemi i třeba částečně zakryté, na snímku obrazovky bude okno zcela chybět, jako byste jej dočasně minimalizovali. Na snímku není ani vidět hlavní panel, takže není poznat, jaké aplikace jste zrovna měli otevřené.

Bezpečnost jde pak tak daleko, že ani nemůžete udělat tradiční snímek obrazovky v aplikaci Vzpomínání. Vyvolání Výstřižků nebo sejmutí celé obrazovky schová aplikaci a nedokáže ji zachytit. S použitím OBS jsem ale obrázky Vzpomínání do článku pořídil.



Na hlavním panelu přibude modrá ikonka, na které případně můžete pozastavit analýzu

Všechny snímky se šifrované ukládají na lokální disk do vašeho profilu a tam se také se lokálně analyzují. Do Microsoftu se obsah neposílá. Snímkům můžete nastavit maximální obsazený prostor, na terabajtovém disku nabídne od 25 do 150 GB prostoru a velmi přibližně jedna hodina snímkování zabere 10 MB. Při dosažení kapacity začne mazat nejstarší záznamy. Můžete i časově omezit pamatování na 30 až 180 dní, výchozí nastavení je bez omezení.

Snímá málo a nepravidelně

Tempo, jakým Vzpomínání archivuje vaši činnost na obrazovce, je poněkud zvláštní. Někdy to je vícekrát za minutu, někdy jen jednou za pět minut. Jen minimálně to přitom záleží na reálné aktivitě na obrazovce. Někdy zvládne zaznamenat celé pomalé procházení příspěvky na webové stránce, jindy si sotva všimne, že jste si pár minut četli nějaký článek.



Na časové ose můžete rychle procházet snímky. Konkrétní snímek, nebo vše z daného webu či aplikace potom můžete dodatečně ručně smazat

Úplný chaos potom zatím panuje v podpoře více monitorů. Snímá se vždy jen jeden monitor. Když jsem pracoval na externím monitoru a na notebooku nic zásadně neměl, Vzpomínání archivovalo jen obraz na notebooku. Externí monitor ale nebyl primární, tak jsem si řekl, že to bude asi brát jen hlavní monitor. O pár minut později ale Vzpomínání začalo snímat aktivitu na tomto sekundárním monitoru a ignorovalo ten s notebookem. Snímek obrazovky by asi měl brát hlavně monitor s aktivní aplikací, ve které pracujete, ale to neplatí vždy a někdy vyhraje priorita monitorů.

Hlavně mi vadí, že je snímání nepravidelné. Nemůžete si ručně vynutit uložení snímku do databáze pro analýzu, třeba při každém použití klávesy Print Screen. Nemůžete ani ručně nastavit interval snímání. Funguje to, jak byste měli sluhu Jeana, který se občas, kdy mu to přijde jako fajn nápad, podívá na váš monitor a vyfotí ho. Co vyfotil, pak vůbec nemusí odpovídat tomu, co pak dodatečně budete chtít později najít. Hledáte konkrétní červené šaty? Musíte doufat, že se zrovna v té konkrétní chvíli Jean díval na konkrétní obrazovku a vyfotil je. Drbnout do něj nemůžete, je to čistě na jeho libovůli.

Hledá ve všem a rychle

Hlavní důvod, proč Vzpomínání vyžaduje NPU koprocesor, spočívá v rychlé analýze obsahu snímků na pozadí s minimální spotřebou energie. Na každém snímku se provede kompletní OCR všech textů, tedy i těch na vložených obrázcích. Napříč všemi texty pak můžete prohledávat včetně českých znaků a Vzpomínání zobrazí všechny snímky obrazovky, kde to našlo. U každého snímku webové stránky se zaznamená i její adresa, na kterou jedním kliknutím můžete skočit.



Text Recall našel nejdříve (vpravo) při začátku psaní článku, pak mnohem později v téměř napsaném, a pak při dohledávání podrobností

Jen pokud třeba procházíte proudem příspěvků na Redditu, a chcete se vrátit k jednomu konkrétnímu v tomto nekonečném proudu, odkaz povede přímo na stránku s tím proudem příspěvků a konkrétní příspěvek pak musíte najít ručně jiným způsobem.

Kromě rozpoznání a prohledání všech textů by měla fungovat i analýza obsahu obrázků. Ta ale v češtině zatím nefunguje, nemůžete ani v českém prostředí Windows hledat anglické pojmy. Letadlo ani Airplane to tak nenajde, i když víte, že má v databázi obrázek odpovídající stránky.

Texty a obrázky můžete dále kopírovat do schránky a otevírat v jiných aplikacích. Můžete tak získat i text, který nelze přímo ve Windows zkopírovat.



Prohledat a analyzovat můžete okamžitě i to, co zrovna vidíte na obrazovce. OCR třeba rozeznalo i text zive napsaný v grafickém logu

Sice nemůžete ručně vložit obrazovku do databáze, ale pokud stisknete Win+Q nebo jen podržíte klávesu Win a pohnete myší, celá obrazovka se prožene analyzátorem textů a vy můžete text kopírovat, analyzovat či obrázky hledat v Bingu, jako by to byl snímek automaticky pořízený Vzpomínáním.

Zatím naštěstí jen preview

Ještě to chvíli potrvá, než Microsoft vrátí Windows Recall do hlavní stabilní verze Windows 11. Aktuálně je funkce v podstatě stabilní, data v ní zabezpečená a můžete ji používat.

Hlavní problém mám v to, že když už projdu tím martyriem pracného potvrzování, přihlašování a ověřování, chtěl bych opravdu intenzivní časté snímání obrazovky. Aktuální občasné z nějak vybraného monitoru mne nenaplňuje důvěrou, že později najdu to, co budu chtít.



Konečně se NPU trochu zapotí, procesor je ale naopak při analýze zcela v klidu

Zatím také neustále běžící NPU zvyšuje hlučnost a snižuje výdrž notebooku. Obojí rozhodně méně, než kdyby to jelo jen na procesoru, ale vliv to má.

V aktuální podobě je tak Vzpomínání sice nejužitečnější AI aplikací využívající NPU, ale zatím zcela nenaplňuje vizi pomocníka, který vám pomůže si vzpomenout na cokoli, co jste na obrazovce viděli.