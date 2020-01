Vyzkoušeli jsme TP-Link Deco P9: zajistí doma Wi-Fi díky drátům ve zdi

Plusy Propojení jednotek přes elektrické vedení

Jednoduchá instalace

Použitelná rodičovská kontrola

Lze rozšířit levnějšími prvky Minusy Konfigurace jen přes aplikaci

V aplikaci zatím chybí některé funkce 8 /10 Hodnocení

V listopadu 2018 jsem recenzoval první generaci Mesh Wi-Fi systému, který využívá dráty elektrického vedení (Powerline) pro vytvoření páteřního spoje. TP-Link Deco P7 mne zaujal schopností překonat nejen hranice Wi-Fi signálu, ale i projít přes několik jističů a bytových měřáků.

Zatímco jako lék na slábnoucí signál z jediného routeru se doporučuje použití Mesh Wi-Fi – několika vzájemně komunikujících Wi-Fi krabiček, ani to není všespásné řešení. Umístění uzlů pro Mesh Wi-Fi musíte navrhnout nejen s ohledem na pokrytí konkrétních místností, ale i kvůli vzájemnému propojení uzlů páteřním spojem. U bezdrátových spojení tak musí být uzly vzájemně dosažitelné.

Lepší je nesdílený páteřní spoj

U levnějších variant se dvěma bezdrátovými pásmy vám kus dostupné rychlosti ukousne samotná komunikace uzlů, u dražších třípásmových variant se páteř sestavuje obvykle na rychlejším 5GHz pásmu, které ale hůře proniká zdmi budovy. Jako nejrobustnější se tak jeví zajištění páteřního spojení přes elektrické vedení. Nemusíte vůbec řešit nějaký dosah signálu mezi jednotlivými uzly, síť po elektrickém vedení dosáhne i do vzdálenějších míst nemovitosti, jako třeba do garáže nebo zahradního domku. Samozřejmě dostupná rychlost klesá se vzdáleností, ale výrazně méně než u Wi-Fi propojení.

Nový TP-Link Deco P9 především za podobnou cenu jako jeho předchůdce odstraňuje některá zbytečná omezení verze P7. Především jsou LAN porty gigabitové a hlavní páteřní spoj přes Powerline má vyšší rychlost než Wi-Fi připojení.



Nový design TP-Linku pro Mesh Wi-Fi ukrývá diodu na horní straně. Tvarem přesně odpovídá 200g sklenici Nescafe Gold

TP-Link Deco P9, dostupný v sadách se dvěma nebo třemi uzly, vychází designem z nového stylu TP-Linku. Neupozorňuje na sebe ani diodami, tu jedinou, zanořenou na horní straně, uvidíte jen z blízka. Vyšší bílý válec je téměř přesně velký a tvarovaný jako 200g sklenice Nescafe. Můžete si jej tak klidně splést s osvěžovačem vzduchu nebo vázou.

TP-Link Deco P9 rychlost Wi-Fi: standard AC1200, 867 Mb/s na 5 GHz, 300 Mb/s na 2,4 GHz páteřní síť: Wi-Fi nebo AV1000 powerline (až 1 Gb/s, standard HomePlug AV2) deklarované pokrytí prostoru: až 560 m2 antény: 2 antény na každé jednotce, podpora MU-MIMO pevné porty: 2× WAN/LAN porty 1 Gb/s funkce: rodičovská kontrola, QoS napájení: integrované, 100–240 V spotřeba: 7 W v klidu, 11 W při přenosu dat obsah balení: 3× jednotka, 3× napájecí kabel, LAN kabel rozměry: 190 × 91 × 91 mm 8700 Kč

(tříkusové balení)

Obavy z tenké šňůry

Zásadním rozdílem oproti staršímu Deco P7, který trochu bourá zažitá pravidla, je umístění napájecího zdroje. Pro spolehlivé a rychlé připojení přes elektrické vedení se totiž doporučuje umístit Powerline adaptér co nejblíže zásuvce. Deco P7 to řešilo napájecím adaptérem, který zařídil síťování přes Powerline a do Wi-Fi modulu vedl USB-C kabel. Deco P9 tato pravidla bourá docela obyčejnou měkkou napájecí šňůrou o délce 1,5m.



Používá se klasická napájecí šňůra. Přes tři patra staré budovy (Wi-Fi by nemělo šanci) a ještě skrz několik jističů se rychlost našeho firemního připojení k internetu nezměnila. Vždy ale velmi závisí na konkrétní nemovitosti

Veškerá inteligence je tedy v jediném kusu, což zlevňuje výrobu a zjednodušuje instalaci, současně ale hrozí degradace signálu po elektrickém vedení, pokud tu napájecí šňůru nepovedete úplně přímo. Při našem testování se ale obavy z přívodní šňůry nepotvrdily. Ano, pokud krabičku zapojíte do prodlužovací šňůry, která se motá jak had, kvalita signálu prudce klesá a zahazujete hlavní přínos síťování přes elektrické vedení. Pokud ji ale zapojíte přímo do zásuvky, degradaci signálu nepoznáte.

Deco k Decu, jak je libo

Síťování přes rozvody ve standardu Homeplug AV2 tady slibuje 1000 Mb/s, 5GHz pásmo Wi-Fi potom běží až na 866 Mb/s. Samozřejmě jde jen o teoretické rychlosti, ale už to tolik nebije do očí jako u staršího Deco P7, kde páteřní spoj běžel jen na 600 Mb/s, tedy pod dostupným maximem bezdrátové části.

Pokud si navíc koupíte Deco P9, můžete jej později spárovat nejen s dalšími moduly Deco P9, ale i jinými produkty v řadě Deco, tedy klidně i výrazně levnějším Deco E4 nebo M4. Propojení přes Powerline totiž není jediným způsobem podporované komunikace a můžete ta vytvořit hybridní síť, kde vzdálenou část nemovitosti připojíte přes Powerline a dál tam signál zlepšíte dodatečnými Mesh Wi-Fi prvky komunikujícími výhradně přes Wi-Fi. Samozřejmě dává smysl jako ty hlavní páteřní použít dražší verze produktů s dedikovaným bezdrátovým kanálem (Deco M9 plus) nebo tady Deco P9 propojením přes Powerline a teprve na ně navěsit levnější prvky.

Přehled rodiny TP-Link Deco Deco M3W - rozšiřující modul, který zapojíte přímo do zásuvky a přes bezdrátovou síť se propojí s dalšími Mesh prvky Deco a rozšíří pokrytí. Nemá žádný LAN/WAN konektor a tak nenahradí router. Deco E4 - Levná a základní sada pro vytvoření domácí Mesh Wi-Fi pomocí dvoupásmové Wi-Fi. Dva LAN konektory na modulu umí jen 100 Mbit/s. Pro televizor nebo herní konzoli ale takový konektor stačí. Deco E3 - sada jednoho modulu Deco M3W a jednoho modulu Deco E4, pro co nejlevnější domácí Mesh Wi-Fi. Deco M4 - stejný vzhled a parametry jako E4, dražší je to kvůli dvěma gigabitovým LAN portům na každém modulu. Pokud máte domácí NAS, je gigabit vhodnější. Deco M5 - starší provedení s podobnými parametry jako M4, ale za vyšší cenu. Nepatrně je rychlejší 2,4GHz Wi-Fi (udává 400 místo 300 Mb/s), ale tu stejně nikdo nepoužívá pro její rychlost, ale spíše dosah. Deco P7 - starší generace Mesh Wi-Fi s páteřním propojením přes elektrické rozvody, které neobsadí dvoupásmovou Wi-Fi. Kvůli vyšší ceně se už nevyplatí. Deco P9 - aktuální generace Mesh Wi-Fi s propojením přes elektrické rozvody. Nabízí lepší parametry (1000 Mb/s pro páteřní spoj) a nižší cenu oproti Deco P7. Deco M9 Plus - Nejvyšší a nejdražší model jako jediný s třípásmovou Wi-Fi. Pro páteřní spoj se tak používá vyhrazené pásmo s propustností 866 Mbit/s. Na modulu je kromě dvou LAN konektorů také USB.

Pořád nejsme v situaci, kdybyste mohli párovat produkty různých výrobců, ale naštěstí u TP-Linku najde v řadě Deco široké cenové rozpětí od levných a obyčejných po ty vybavené a dražší.

Těžko snesitelná jednoduchost

Instalace Deco P9 je naprosto triviální. Do jednoho ze dvou LAN konektorů připojíte kabel do internetu, připojíte napájení, samo se vše rozpozná a v aplikaci na mobilním telefonu jen zadáte název Wi-Fi a heslo. Další moduly nainstalujete jen zapojením do zásuvky a pár dotyky v aplikaci. Pak je můžete odpojit, přenést na cílové místo a jen dát do zásuvky. Vše se domluví a dostanete nepřerušený signál Wi-Fi, kdy můžete plynule přecházet mezi místnostmi.

Vše je ale tak jednoduché, že vám chybí veškerá diagnostika. Pouze, když nastane „nějaký problém“, se červeně rozbliká diodka. Nemění se barva diody podle kvality signálu, nikde se nedozvíte rychlost komunikace, nezjistíte, zda krabičky opravdu komunikují jen přes Powerline a nevyužívají Wi-Fi.

Možnosti aplikace jsou stejné jako u Deco P7, oproti videu chybí antivir a měření rychlosti připojení:

Podobně jednoduchá je i konfigurace v mobilní aplikaci. Nechybí tam to podstatné – nastavíte pevně přiřazené IP adresy, přesměrování portů nebo využijete rodičovskou kontrolu. Můžete dětem omezit nejen dostupnost Wi-Fi formou od-do, ale také maximální dobu připojení denně s rozdělením na pracovní dny a víkendy.

Oproti ostatním routerům TP-Linku ale některé funkce zatím chybí. Není tu test rychlosti nebo antivirus. Dražší Deco M9 Plus nebo starší Deco M5 navíc v aplikaci zpřístupní ovládání zásuvek, žárovek a dalších prvků v chytré domácnosti. Do Deco M5 to přibylo později, do nového P9 to tedy může přijít časem. Podobně v dokumentaci slibovaná podpora IFTTT mi aktuálně nefungovala, nešlo vybrat připojené zařízení nebo domácí Wi-Fi, možná to tedy TP-Link doplní.



Toto neumí Deco P9, jde o snímky z aplikace s připojeným Deco M5. V aplikaci můžete ovládat připojené zásuvky a například nastavit jejich sepnutí při připojení konkrétního zařízení (tady se například sepne ohřev vody, když přijde maminka domů a její mobil se připojí do sítě)

Rychlost pro pohodlný domácí internet

Rychlosti při přímé viditelnosti na 5GHz Wi-Fi dosahovaly okolo 70 MB/s, na 2,4GHz pak okolo 18 MB/s. I za dvěma zdmi byly obstojné, 27,5, resp. 10 MB/s, stanice tedy mají výborný dosah. U druhé stanice klesly rychlosti u 5GHz pásma na 35 MB/s, na 2,4GHz zůstalo 18 MB/s. U třetí pak už byly „jen“ 15 a 15 MB/s. To jsou stále vynikající hodnoty. S bezdrátovým propojením by kvůli útlumu mezi stanicemi nebyly vyšší, stále to však nemá na přímé propojení datovým kabelem. Podobně jako v případě Deco P7 se nám podařilo spolehlivě propojit přes několik pater, které jinak spolehlivě utlumí každý Wi-Fi signál.

TP-Link Deco P9 tedy doporučím například do rodinného domu, kde do jednotlivých pater zapojíte jednotlivé moduly P9 a případně patro zahustíte Wi-Fi adaptéry Deco M3W (nevyužívá Powerline, ale je přímo v zásuvce) nebo Deco M4 či E4. Můžete takto propojit i vzdálenější objekty, ve kterých dále můžete pokrytí zlepšit Mesh Wi-Fi prvky podle očekávaného síťového provozu.