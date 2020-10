Vyzkoušeli jsme Smart-i-wall, český prezentační počítač s obří dotykovou obrazovkou

Na trhu se pozvolna prosazuje nový typ kancelářského počítače, který staví především na velké dotykové obrazovce. Tím „velký“ je přitom myšlena uhlopříčka, která zdatně konkuruje celé ploše běžného kancelářského stolu. S takovým počítačem se pochopitelně zachází trochu jinak a nejčastěji najde uplatnění v zasedačkách. Jeden takový jsme teď vyzkoušeli.

Představení počítače Smart-i-wall ve videu:

Nejviditelnějším průkopníkem je v tomto směru je Microsoft se svými počítači Surface Hub, my jsme ale měli možnost vyzkoušet podobně koncipovaný počítač Smart-i-wall, který vyrábí česká firma Liko-S.

Na kolečkách nebo ve zdi

Ve firemních zasedacích místnostech to často vypadá tak, že je zde projektor či televize na promítání prezentací, pak nějaké ozvučení a vše se to připojuje k počítačům, které si přinesou účastníci. Vedle pak obvykle stojí ještě klasický papírový flipchart nebo tabule, aby se daly dělat poznámky a náčrty, na které každý uvidí. Počítače jako je Surface Hub nebo Smart-i-wall toto všechno spojují a navíc přidávají možnost snadného pořádání hromadných videokonferencí.

Základem je velká dotyková obrazovka, v našem případě s úhlopříčkou 55". Liko-S dělá i 65" a Microsoft dokonce i 84". Čím větší, tím lepší na prezentace, ale už se pak můžete před obrazovkou trochu nachodit. Rozlišení je pochopitelně 4K.



Microsoft Surface Hub 2S

Obrazovka je krytá sklem a vše je zasazeno do robustního kovového rámu. Uvnitř jsou schovány komponenty počítače, konkrétně procesor Intel Core i3, 16 GB RAM a 120GB SSD. O hardware tady ale moc nejde. Lze ho pochopitelně přizpůsobit podle potřeb koncového uživatele, ale pro prezentační účely i tento základ bohatě stačí.

Součástí výbavy je i konferenční kamera Logitech MeetUp, která disponuje rozlišením 4K, schopností automatického zaměření na mluvčího a ve výbavě má i kvalitní mikrofony a hlasitý reproduktor.

Rám počítače je pak umístěn na pojízdném ocelovém stojanu, aby se s počítačem dalo manipulovat. Ale dá se i pověsit na zeď anebo do zdi přímo zabudovat. Ostatně stavba kanceláří a příček je primárním byznysem firmy Liko-S, takže se zabudováním přímo počítají. Počítač se pak stane součástí příčky, ať už je ze sádrokartonu nebo ze skla. Samotné stěny příčky pak mohou posloužit jako reproduktory - prostřednictvím transduktorů se rozvibrují tak, že zvuk vychází přímo z nich.

Ovládání dotykem

Počítač běží na Windows 10 a nadstavba výrobce přidává do prostředí pokročilá dotyková gesta pro snadnější ovládání čistě jen prsty. Využívá se přitom až pět prstů zároveň a než se člověk všechna naučí, chvilku si musí zvykat. Práci pak ale skutečně urychlí. Když je potřeba něco napsat, poslouží buď virtuální klávesnice na obrazovce, anebo dodávaná bezdrátová klávesnice od Logitechu.



K ovládání počítače slouží primárně dotyková obrazovka, lze ale využít i bezdrátovou klávesnici nebo pero

Samotná obrazovka je průmyslový panel od Samsungu s poměrně dobrými obrazovými vlastnostmi. Trochu je ale ovlivňuje přidaná dotyková vrstva a antireflexní sklo. Dotykové ovládání funguje přesně a gesta jsou rozeznávána bezpečně, doladit by chtěla jen práce s dodávaným dotykovým perem - je znát mírné zpoždění vykreslování a počítač neumí ignorovat oporu dlaně, když si při psaní opřete ruku o dotykovou obrazovku.

Z hlediska softwaru je při takovémto nasazení nejlepším pomocníkem aplikace Microsoft Whiteboard. Ta umožňuje rychlé kreslení poznámek, které se následně dají sdílet s ostatními, přičemž je možná i zpětná interakce. Využít se dá pochopitelně jakéhokoli jiného softwaru, co kdo zrovna potřebuje.



K využití se ideálně hodí aplikace Microsoft Whiteboard. Využívat se dají i pokročilejší grafické aplikace

Otázku sdíleného přístupu k počítači nechává výrobce v režii Windows. Každý pracovník, který bude s počítačem pravidelněji pracovat, si může v rámci Windows vytvořit uživatelský profil a tím se k počítači přihlásit. Následně si může skrze OneDrive sdílet například jednu vybranou složku s daty, které chce na počítači prezentovat. Sdílení s ostatními pak může provádět prostřednictvím přihlášeného e-mailu nebo jiných nainstalovaných komunikátorů.

Vše v jednom za čtvrt milionu

Silným prvkem výbavy je zabudovaná kamera Logitech MeetUp. Ta má velmi kvalitní obraz v rozlišení 4K a objektiv s možností natáčení a přibližování. Snadno tak obsáhne i větší stůl v zasedačce a na mluvčího se dokáže zaměřit. Pokud by selhala automatika rozpoznávání zvuku a tváří, je k dispozici dálkové ovládání. Podpůrný software je univerzální - kamera funguje ve všech myslitelných komunikačních aplikacích od Skypu, přes Meet až po Zoom.



Silným prvkem výbavy je konferenční kamera Logitech MeetUp

Jen se zvukem to bylo slabší. Řešení spoléhá na zvukový výstup z kamery Logitechu, který sice dostačuje hlasitostí, ale nenadchne charakterem. Od takto robustního panelu bychom očekávali zvuk alespoň televizní kvality.

Co se týče akustiky, za zmínku stojí i mírné ševelení ventilátorů. Počítač uvnitř je chlazen vertikálním průvanem a bohužel se chlazení nepodařilo realizovat zcela pasivně. Vespod a na horní hraně rámu jsou proto průduchy proudícího vzduchu. Toto asi není nic, co by při nasazení někde v zasedačce někoho trápilo, jen se musí na cirkulaci vzduchu myslet při zabudování do stěny.



Počítač je potřeba chladit, proto jsou nahoře a vespod průduchy pro proudění vzduchu. Počítač se dodává buď se stojanem, nebo zabudovaný do stěny.

Takový počítač není nic levného. Jedná se v podstatě o zakázkovou výrobu cílenou na firmy, a tak snad ani nepřekvapí, že testovaná verze s 55" úhlopříčkou a ocelovým stojanem vyjde na 248 383 Kč včetně daně. Větší 65" úhlopříčka je ještě o dalších čtyřicet tisíc dražší. Podobně stojí i v úvodu vzpomínaný Surface Hub, konkrétně nový model 2S. Jenže ten se u nás nedá běžně koupit.