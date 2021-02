Vyzkoušeli jsme multifunkční inkoustové tiskárny. Poradíme, co od nich můžete čekat a jak vybrat tu správnou

Ceny inkoustových multifunkcí jsou proklatě nízko. Za poslední roky klesly rovněž u tankových tiskáren, které se tak z kanceláří přesouvají i do domácností. Náklady na tisk jsou u nich totiž o mnoho nižší než u klasických multifunkcí. Pustili jsme se proto do srovnávacího testu inkoustových multifunkcí a zahrnuli do něj jak zástupce s klasickými náplněmi, tak tankovky.

V rámci srovnávacího testu se dozvíte, jak moc se liší náklady na tisk u obou typů multifunkčních tiskáren. Zkoumali jsme samozřejmě také kvalitu či rychlost tisku, stejně tak veškerou doplňkovou výbavu tiskáren včetně obslužných mobilních aplikací.

Dnes vás seznámíme se svými poznatky, které se týkají inkoustových multifunkčních tiskáren obecně. Poradíme jak vybírat, jak moc se obávat zasychání inkoustu, zda se vyplatí uvažovat o tankové tiskárně anebo třeba i jak se řeší servis, když se na tiskárně něco pokazí. Prozradíme také souhrnné výsledky srovnávacího testu. Podrobně pak každou testovanou tiskárnu zhodnotíme v následujícím článku s kompletním vyhodnocením srovnávacího testu.