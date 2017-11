Vyzkoušeli jsme levné chytré žárovky IKEA Trådfri. Víme, jak fungují s Apple HomeKit

Po dlouhém čekání a po neustálém odkládání IKEA konečně uvolnila aktualizace pro své chytré produkty řady Trådfri. Ty jsou u nás v současnosti prezentované hlavně různými typy chytrých žárovek, pohybových senzorů a bezdrátových ovladačů.

Toto řešení bylo v prodeji už dříve. Teprve nedávno se do ale prodeje dostaly i nejlevnější modely chytrých žárovek a hlavně slibovaná kompatibilita s Apple HomeKit. Tím pádem i s hlasovou asistentkou Siri. Aktualizace aplikace IKEA přinesla podporu i pro Amazon Alexa, stále se ale čeká na poslední velkou platformu – Google Home.

Vyzkoušeli jsme, jak řešení funguje ve spojení s Apple HomeKit a Siri, včetně detailních informacích, které jsou potřeba k instalaci a jaké jsou v současnosti omezení a možnosti.

Bez brány to nejde

Základním zařízením, které je nutné koupit, je brána Trådfri. To je hardwarové srdce všech chytrých zařízení od IKEA. Připojuje se do elektrické zásuvky pomocí externího adaptéru a k síti pomocí ethernetového kabelu, který vede přímo k routeru či do switche.

Brána používá pro bezdrátovou komunikaci s žárovkami, senzory a vypínači frekvence v oblastech 2,4 až 5,8 GHz s výkonem 10 dBm až 16 dBm. IKEA uvádí, že dosah ve volném prostoru je kolem 10 m, ale z frekvencí je jasné, že to bude stejné jako u Wi-Fi.

Testovali jsme v domě s panelovými zdmi a nebyl žádný problém dostat se přes jedno patro a zeď. Takže pokud v domě či bytě dosáhne někam Wi-Fi, bude na tom brána Trådfri pravděpodobně stejně. Ideální samozřejmě je, aby byla někde v centru všech zařízení, aby byly vzdálenosti optimální pro všechny žárovky, senzory a ovladače zároveň.