Vyzkoušeli jsme Lenovo Legion Go – herní handheld, který má všechno (a ještě něco navíc)

Vstup Asusu do kategorie herních handheldů s ROG Ally nemohl zůstat bez odezvy a nyní se tak představuje další kousek od prémiové značky. Lenovo v případě novinky Legion Go nechtělo ponechat nic náhodě a do těla přenosného herního handheldu nacpalo zcela maximální výbavu a navíc si přidalal ještě několik unikátních vychytávek, které by vás ani nenapadlo chtít.

Na osobní osahání je tak Legion Go přece jen kypřejších tvarů. Lenovo udává 299 × 131 × 41 mm při hmotnosti 854 g a je to skutečně poznat. Tam, kde Asus zmenšoval a optimalizoval, Lenovo se nebojí přidat a a neslevit z funční výbavy.

Legion Go jsme natočili na veletrhu IFA:

Jako platforma slouží AMD Ryzen Z1 Extreme, tedy stejný procesor, jako u ROG Ally, ale zahrajete si na větším 8,8" displeji s jemným rozlišením 2560 × 1600 a 144 Hz. On ten Z1 Extreme měl často problém rozhýbat i FullHD hraní, tak jsme zvědaví, nakolik bude takový displej v handheldu dávat smysl.

Hlavním lákadlem ale budou bezesporu ovladače. Po stranách displeje máte běžné ovladače s touchpadem na pravé straně. To už umí Steamdeck, ale Legion Go dovoluje tyto ovladače odpojit a proměnit na bezdrátové podobně, jako to umí Nintendo Switch.

To ale ještě není všechno. Na pravém ovladači je na spodní straně optický snímač a při magnetickém zacvaknutí do přibaleného adaptéru se umí chovat jako myš. Lenovo tomu říká FPS mód a je tedy jasné, že díky tomu dokážete hrát FPS hry s podobnou jistotou jako s klávesnicí a myší.

Pro napájení můžete využít USB-C na horní nebo spodní straně. To na spodní straně naznačuje, že by mohl časem existovat nějaký dock pro odložení handheldu. Akumulátor udává kapacitu 49,2 Wh což by mohlo stačit na přibližně hodinu a půl intenzivního hraní.

Při našem osahávání bohužel chyběly doplňové aplikace Legion Vantage. Na těle sice jsou tlačítka pro vyvolání dodatečných nastavení, ale nebyla aktivní. Zůstává tedy otázkou, zda si Lenovo pohrálo i profily napájení pro delší výdrž a podobně.

Jak už víme z ROG Ally, právě tato nadstavba dokáže citelně ovlivnit uživatelský zážitek z hraní a používání Windows 11 na malém dotykovém displeji bez klávesnice.

Lenovo Legion Go se začne prodávat v říjnu za cenu 799 € (cca 20 tisíc Kč), tedy podobnou jako Asus ROG Ally. Oproti němu je součástí ceny i rozměrný odolný obal včetně adaptéru pro myšové ovládání. Legion Go tak nabídne o pořádnou porci větší výbavu, ale větší rozměry a hmotnost dokážou ve finále převážit zájemce na stranu elegantnějšího ROG Ally, méně univerzálního Steamdecku a nebo úplně uzavřeného Nintenda Switch. Uvidíme tedy, až Legion Go dostaneme na delší vyzkoušení, zda nás přesvědčí.