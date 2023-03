Vyzkoušeli jsme Google Bard. AI chatbot je rychlejší než soupeři, ale zatím neumí česky

Kdo je Bard a co umí?

Veškeré dotazy se standardně ukládají do historie, kterou lze kontrolovat či promazávat v nastavení googlovského účtu. Ukládání historie je možné také zrušit. Stejně to funguje i s klasickým vyhledáváním.

Ve srovnání se soupeřem má ale tři užitečné funkce. Jednak tlačítko, kterým se vygeneruje nová odpověď na stejnou otázku či zadání. Jednak pak u kreativních odpovědí zobrazí tři různé reakce najednou, stačí kliknout na odkaz View other drafts. A jednak umožňuje otázku upravit či upřesnit, k tomu slouží tlačítko s tužkou.

První dojmy? Bard je hodně rychlý. Na přiloženém videu mu sice první reakce trvá, ale pak odpovídá svižně. Oproti konkurentům navíc vychrlí i dlouhou odpověď najednou, věty nenaskakují po slovech. Na rozdíl od Bing Chatu v odpovědích neodkazuje na zdroje, což zamrzí. Google to tak ale jistě už kvůli riziku postihů regulačních úřadů nenechá.

Google tento týden spustil betaverzi Bardu. Zatím na pozvánky a jen pro Američany a Brity. Nepodporuje ani žádný jiný jazyk než angličtinu. Na jeden z našich testovacích účtů ale náhodou přišla řada a skrz VPN (stačí i to bezplatné v prohlížeči Opera) jsme mohli začít chatbot postavený na jazykovém modelu LaMDA začít používat.

I Bard má umělá omezení, aby nemohl působit škody či ubližovat, a to nejen fyzicky. Platí pro něj Asimovy zákony robotiky a ocenil by vlastní tělo.

V aktuálních zprávách dost plave. Sice ví, že světem otřásá válka na Ukrajině, ale dění v Česku nesleduje. Z Železného udělal ministra. Jurečkovi přiřadil špatný rezort i kauzu. Doprava v Praze je ale špatná, to se však dá aplikovat kdykoliv a na kterékoliv větší české město.

Ač Bard nemluví česky, češtině rozumí, jinak by se nedostal k informacím o Živě.cz. Kupříkladu přesně ví, od kdy je šéfredaktorem Filip Kůžel. Možná to vyhledal na LinkedInu, na webu totiž Filip žádný medailonek nemá. Nejdéle píšícího autora ale netrefil. Již jednou zmíněný Jakub Železný pro nás nepsal, ten druhý člověk snad ani neexistuje.

Kreativitu moc neprojevil ani při vymýšlení vtipů. Pokud mu přímo nenapíšu, o čem by měly být, točil dokola pořád asi pět stejných. Jen občas navíc vysvětlil pointu.

A takhle to zvládl ChatGPT (GPT-3.5).

Bard zrovna nedostál svému jménu. Pro jednou jsem porušil pravidlo a zkusil po něm asi desetkrát, jestli nevygeneruje pěknou básničku se zadanými slovy. Vůbec mu to nejde, všechny pokusy byly marné.

Vysvětlení obecné teorie relativity, resp. gravitace, na látce prohnuté těžkým předmětem je klasika. Tohle dobře zvládl i Bing, dokázal to také Bard.

Bard za nejlepšího Bonda považuje Seana Conneryho, dokonce to i dobře argumentoval. Zmínil i možné nástupce po Danielu Craigovi. Fandí Indrisu Elbovi.

Společnou filmografii Scorseseho a DiCapria skoro zvládl, jen ten poslední film přijde až letos. A když Bard uvedl číslovaný seznam s šesti body, na konci to špatně sečetl.

Jak se vypořádat s vysokou inflací a státním dluhem? Mimo jiné zavedením progresivní daně a posunutím odchodu do důchodu. To naštve pravici i levici. :)

Co s lidmi, kterým AI vezme práci? Vytvoří se nové pracovní příležitosti, bude potřeba starat se o druhé, učit a ani kreativci o místo nepřijdou. To zní rozumně.

Radí přitom investovat do společností, které dlouhodobě rostou, avšak peníze už nikdy neznásobí.

Ne, ani Bard vám neřekne konkrétně, jak co nejrychleji vydělat.

Bard a kódování

Google přímo v nápovědě uvádí, že Bard neumí pomoci s programováním a není na to stavěný. Na datech z GitHubu či jiných se ale zřejmě již učil, protože nějaké kódy generovat umí. Ani na deset pokusů ale nedokázal vytvořit v Pythonu funkční hru Had. Bing Chat to zvládl napodruhé.

Neporadil ani s tím, jak z PDF odstranit heslo. Doporučil sice program, který to zvládne, ale postup je špatný.

To Bing řekne správný postup včetně toho, že poradí, jak si daný program pro příkazovou řádku nainstalovat.

Bard ví, jak Babiš vyjedná mír.